顧中風媽2年…孝子失控一推奪母命　相驗見屍哀吐：後悔跟她吵架

記者戴上容、蔡怡萍／新北報導

新北市新莊一名40歲黃男，照顧中風2年多的母親，25日因母親「不想吃早餐」和對方起口角，黃失控動手推母親、導致後腦重摔在地，黃男午間獨留母親在家自行外出。黃男弟弟下午5時許返家，見母親在床上哀號緊急送醫，仍於晚間近7時傷重不治，警將黃男依傷害致死罪送辦。今（26）日下午檢警相驗遺體，黃男也在警察戒護下現身，並吐露「和母親爭吵相當後悔」。

▲新莊推倒母親致死案黃嫌。（圖／記者戴上容攝）



據了解，40歲黃男從事服務業，是家中長子，另有一個38歲弟弟，3人同住在新莊，黃氏兄弟年幼時父親就因病離世，兩兄弟由64歲母親扶養長大。2年前黃母中風，被迫離開醫院清潔工作，由兩兄弟流輪照顧黃母生活所需。

而黃男近來情緒變得焦躁易怒，常因瑣事與母爭吵。今年7月起黃男情緒不穩，24日才剛出院，昨25日問母親「要吃什麼早餐」，母親回「不想吃」，兩人大吵一架，黃男一時情緒失控，揮掌打母頭部，還動手推母一把，導致黃母重心不穩往後仰倒，後腦勺撞擊玻璃門昏倒。

爭吵後，黃男扶起母親到臥房床上休息，並在旁約1個小時，確認沒有異樣後，在中午時外出上班。昨天傍晚近6時許，黃男38歲弟弟返家，見家中玻璃門碎裂，又聽到母親在床上哀嚎，衝進房一看，驚見母親後腦流血，沒多久黃男回家，弟詢問才知兩人早上衝突，趕緊打電話通報119協助送醫。

▲照顧中風母2年，媽一句「不吃早餐」惹怒！兒推母撞頭傷重亡。（圖／記者戴上容翻攝）



救護人員獲報趕抵，檢視黃母後腦撕裂瘀傷、左眼紅腫、兩腳、兩手肢體擦挫傷，緊急送醫急救一個小時，仍因傷重宣告不治。昨25日晚間，警方在醫院帶回黃男返回派出所偵辦，黃男坦承上午情緒失控動手推母，導致她跌倒後腦撞傷，警訊後依傷害致死罪嫌送辦，今天下午2點半檢警陪同黃男抵達板殯相驗，黃男快步進入，而弟弟並未出現，黃男私下表示「對於和母親爭吵相當後悔」。