快訊／國1貨櫃車追撞小巴士！　韓國籍乘客「8大2小」送醫

▲國道車禍，10名韓國籍乘客受傷。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

國道1號南下11.5公里處（汐止路段），28日下午2時12分左右發生一起追撞事故！一輛貨櫃車疑似未保持安全距離，當場追撞上前方的小巴士，造成小巴士車上8名大人、2名小孩，共10名韓國籍乘客受到輕傷，警消隨即將人送醫救治。

國道警方28日下午2時12分接獲通報，國道1號南向11.5公里汐止路段，有2部大型車事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後，一一檢傷，小巴士車上韓國籍乘客(8大2小)共10人表示想就醫檢查，分送汐止國泰醫院跟內湖三軍醫院，皆為輕傷無大礙；至於貨櫃車駕駛則表示，無須送醫。

根據警方初步調查，疑似是貨櫃車駕駛未保持安全距離撞擊前方小巴士肇事，2車駕駛酒測值皆為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

警方指出，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。並呼籲，用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。