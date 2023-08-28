花蓮知卡宣親水暑期活動圓滿落幕　50天14萬人次入園

▲花蓮知卡宣綠森林親水公園夏日戲水活動為期50天已完美落幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮知卡宣綠森林親水公園夏日戲水活動27日完美落幕，為期50天的活動，自7月1日開幕 ，總計約14萬人次入園，深受遊客喜愛。

▲自7月1日開幕後總計50天，約14萬人次入園。

知卡宣綠森林公園距離花蓮市區僅10分鐘車程，在暑期間規劃親水樂園，提供健康、安全及舒適的親水環境，每年都獲得廣大迴響。

▲知卡宣公園建立了五個共融遊戲區，自去年開始陸續開放，入園人數每個月增加上萬人次。

園區內除設置豐富多樣戲水設施，花蓮縣政府更從花東基金爭取到7,500萬元經費挹注，在知卡宣公園內建立了五個共融遊戲區，包括有機綠姆園、魔法音樂河、荒野冒險島、洄瀾我的家、森活天空樹，自去年開始陸續開放，深受家長和孩子們的喜愛，入園人數每個月增加上萬人次，讓大人小孩都能在知卡宣公園同時享受夏日的陽光及沁涼。

縣長徐榛蔚指出，為給予入園遊客最舒適的遊園體驗，近幾年不斷更新園區空間機能，除導入共融式主題遊憩區、活化閒置場所，辦理大大小小的活動，吸引各年齡層民眾前來漫步休憩，讓廣達18公頃的園區不僅僅是綠意盎然，更增添了不少活力，藉著這次親水設施的開放，花蓮縣政府農業處也在園區中加碼辦理八場次「農村自然體驗活動」，讓民眾不只可以盡興玩水，還能藉由農村職人帶來的食農與手作體驗，好好來一場身心療癒之旅，家長也能藉此帶著小朋友一起體驗，交流情感共享天倫。讓知卡宣親水公園不只是戲水好地方，更是多元化的民眾休閒公園。

徐榛蔚說，未來將持續更新知卡宣水設施及優化園區設備並結合在地特色，讓遊客走進自然、走進農村好生活，讓您真正認識到花蓮「慢‧精品」的魅力所在，相關訊息請關注花蓮縣政府農業處臉書，隨時掌握花蓮農村與農業最新資訊！