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大東夜市分裂變「大東＋大東東夜市」！全新口訣在地人全愣住

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

▲大東夜市分裂，變成大東夜市與大東東夜市。（資料照／記者林東良攝）

記者柯振中／綜合報導

台南大東夜市爆發糾紛，至少有192處攤商受到重標市有地租賃影響，而無法在大東夜市繼續營業，因此有多人上街抗爭、捍衛自己的權益。而大東夜市分裂以後，新的名稱也曝光，分別為原團隊所經營的「大東夜市」，以及新團隊所經營的「大東東夜市」，以後的夜市口訣也隨之改變，離奇的口訣曝光後，讓在地人忍不住笑了出來。

據了解，大東夜市的土地當中，原先是市府持有三分之二，台南市農會持有三分之一，本來是由市府委託農會辦理租地事宜，長久以來都是由吳姓業者向農會承租土地，再出租給攤商經營夜市。

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不過，今年市府將持有土地部分回收，重新自辦招標，被惠堤實業公司標走，而惠堤實業公司也明確表達，不願意與吳姓業者合作。受到廠商轉變的影響，本來在夜市擺攤的攤商，生計也因此受到波及，當初花了重金購買攤位權益，如今化為烏有，氣得攤商們組成自救會，在大東夜市抗議，要求吳姓業者出面回應，也希望市府能夠主持公道。

對此，臉書粉專「台南式」也出面分享，大東夜市分裂以後，出現了2個不同的名稱，其中一邊沿用原有的「大東夜市」，屬於本來的經營團隊，至於另一邊則是叫做「大東東夜市」，屬於新的經營團隊。

▲▼原大東夜市分裂，變成大東夜市以及大東東夜市。（圖／翻攝臉書／台南式）

▲原大東夜市分裂，變成大東夜市以及大東東夜市，新的夜市口訣也隨之出現。（圖／翻攝臉書／台南式）

而「大東夜市」的佔地面積為原大東夜市的三分之一，9月11日開始開幕，每周一、二、五營業。至於「大東東夜市」的佔地面積，則是原大東夜市的三分之二，9月18日開幕，同樣是每周一、二、五營業。

此外，「台南式」還分享，除了大東夜市的分裂、改變以外，武聖夜市9月15日開始，也新增了周五營業，營業時間改為每周三、五、六、日。

因此，「台南式」也分享了全新的夜市口訣，從原本的「大大武花大武花」，改為「大東大東東大東大東東武花大東大東東武武花花」。

離奇的口訣引發討論，不少在地人笑稱，「我只關心二師兄滷味要在大東買還是大東東買」、「新版口訣太搞笑了」、「想知道小編明天要去大東還是大東東」、「大大武花大武花走入歷史了」、「新口訣很有節奏感啊」、「口訣也太長」、「吃飯睡覺打東東。」

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