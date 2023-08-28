市長帶頭走私90噸古柯鹼到美國！　宏都拉斯政府逮人

▲宏都拉斯市長伍德和販毒集團合作走私毒品。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

部分拉丁美洲國家走私毒品犯罪猖狂，中美洲國家宏都拉斯一名市長27日遭到逮捕，原因是他與毒梟集團合作，將90噸的古柯鹼透過空中和水路走私進美國。

路透社報導，與南方鄰國尼加拉瓜接軌的Brus Laguna市，市長伍德（ Wilmer Manolo Wood）27日遭到逮捕，檢察官辦公室發言人賈林多（Jorge Galindo）指出，伍德被控與3個毒梟集團合作，分別是 Los Piningos、Los Yanez，以及Los Amador。

賈林多表示，伍德除了與3個毒梟集團合作以外，自己私下還接收了30噸的古柯鹼，並讓其通過宏都拉斯運往美國。當局認為，伍德早在15年前就開始涉入走私毒品，並且在8年前開始展開「個人事業」。

公共部指出，伍德與15艘停靠在港口、來自哥倫比亞的船有關，這些船在這裡中繼，之後再前往美國，而船上是滿滿的毒品。

當局相信，墨西哥毒梟集團從哥倫比亞裝載古柯鹼，再循著中美洲和墨西哥的路線一路前進美國。宏都拉斯前總統赫南德斯（Juan Orlando Hernández）也因為毒品與槍枝武器等問題，於2022年被引渡到美國。