宏都拉斯26名留學生離台　轉往「新友邦」中國大陸就學

▲宏都拉斯留學生離開台灣，轉往大陸就學。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸與宏都拉斯3個月前建交，陸方承諾願接收所有宏都拉斯在台灣的留學生。大陸官媒最新報導指出，目前已經有26名原本在台灣的留學生抵達大陸，準備展開在大陸的留學新生活。

根據《央視》報導，第一批26名宏都拉斯留學生4日下午從台灣經香港轉機，分別抵達北京、天津、西安等地，展開在大陸的留學生活。

報導提到，他們即將就學的大學包括對外經貿大學、北京航空航天大學、北京語言大學、天津大學、西北工業大學等。

宏都拉斯大使布羅德當天也特別前往了機場，迎接第一批留學生，他表示學生抵達後都非常興奮，帶著完成學業夢想的高期望而來，將在這裡傳播宏都拉斯的文化，也學習中國的文化，「他們是我們國家的代表，將充分展現宏都拉斯的風貌。」

宏都拉斯在台灣的留學生大約有170多名，大陸3月底與宏都拉斯建交後，就表態願意接收所有留學生。

大陸外交部發言人汪文斌7月5日在例行記者會上表示，宏都拉斯留學生對在大陸留學生活充滿期待，表示將努力學習專業，深入瞭解中國文化，為宏都拉斯發展進步和中宏友好交流作出貢獻，「中方歡迎更多洪都拉斯留學生來中國大陸就讀，願同洪方拓展人文領域交流合作，為兩國人民鋪就友誼路、搭建連心橋。」