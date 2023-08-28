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45家必比登「北捷地圖」大公開！1條線爆吃16家　老饕驚見美食沙漠

▲▼小王煮瓜 。（圖／記者黃士原攝）

▲小王煮瓜入選2023必比登推介名單 。（圖／記者黃士原攝）

記者許力方／台北報導

知名國際美食評鑑《米其林指南》23日公布台灣2023年139家必比登推介名單，其中台北入選45家，蟬聯5屆的阜杭豆漿、永康牛肉麵都落榜，台北捷運公司特別將這45家美食集結成「冊」，串聯在Google Maps上公布，當中淡水信義線最多，有16家，其次是板南線13家。

今年獲得必比登推介的台北店家有45家，比起去年少了12家，但有3家新入選，比對名單後有15家落榜，蟬聯5屆的人氣名店「阜杭豆漿」、「永康牛肉麵」都落榜，其他則包括宋廚菜館，My 灶、北平陶然亭、梁記滷味、劉芋仔、駱記小炒、豬肝榮仔、陳董藥燉排骨、海友十全排骨、點水樓（松山）也落榜。

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▲米其林必比登名單。（圖／取自MICHELIN Guide）

▲米其林必比登名單，台北佔最多。（圖／取自MICHELIN Guide）

台北捷運整理今年這45家入選的美食，涵蓋各種料理，從台式餐館到印度餐館，還有街邊小吃應有盡有，配合捷運路網圖一看一目了然，當中淡水信義線就有16家，包含杭州小籠包、鼎泰豐、雞家莊、鍾家原上海生煎包、好朋友涼麵和都一處等，中和新蘆線有8家，幾乎都是小吃店，包括高麗菜飯 原汁排骨湯、大橋頭老牌筒仔米糕、施加鮮肉湯圓等。

板南線有13家，包括老山東牛肉家常麵店、小小樹食、無名推車燒餅、祥和蔬食、雙月食品、小王煮瓜等。松山新店線有6家，阿國滷味、雄記蔥抓餅、茂園。文湖線2家，欣葉小聚、磐石坊。

台北捷運「必比登地圖」一出就引發熱烈討論，網友大讚「太棒的地圖，狠吃一波」、「太厲害的一張圖」、「超好用」、「立馬存起來」，但也有人笑稱「南港內湖是美食沙漠嗎」、「為何文湖線沒有好吃的？」小編則回覆，「南京復興、忠孝復興」附近有重疊的都有必比登推介美食。

▼台北捷運「必比登45家美食地圖」大公開！（圖／台北捷運公司，點圖可放大）

▲▼台北捷運「必比登45家美食地圖」大公開！一條線可爆吃16家。（圖／台北捷運公司）

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