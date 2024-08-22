北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光

網搜小組／劉維榛報導

真是嚇「鼠」了！一名女乘客指出，昨（21日）搭捷運時，忽然聽到尖叫聲，所有人也急忙站起來一探究竟，隨後有保全帶著網子進來，原來有老鼠在車廂亂竄，讓原PO有驚無險直呼「還以為又要碰到持刀怪客了！」事後，另一名乘客也透露，老鼠已死掉，地板還留下血跡。

一名女網友在《Threads》表示，昨天搭乘捷運時，忽然傳來尖叫聲，嚇得她驚呼「還以為又要碰到持刀怪客了」，真相神展開，原來是有老鼠亂竄搗蛋，讓原PO文末語帶雙關笑稱「嚇鼠！」

畫面可見，當時乘客一陣騷動，大家頻頻往同一方向查看，隨後有保全拿著網子在車廂來回穿梭，同時也傳來「請來支援」的廣播聲。

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▲有老鼠跑上捷運車廂。（圖／nicole_tu_6_19提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



底下網友熱議，「這些人也太勇猛了，聽到尖叫聲，但還不清楚發生什麼事，還一直上車」、「米奇搭車錯了嗎」、「牠只是想搭車去上班而已」、「人嚇人，嚇死人」；有乘客更直擊回報，「結果老鼠在我面前死翹翹，這是牠的血跡」。

不僅如此，也有網友在《Threads》指出，「剛剛北捷車廂有老鼠！在中山站跟旅客一起衝出來」，驚慌失措之餘，列車長有廣播告知，「各位旅客，現在車廂內有小動物，請稍等片刻」，才讓他瞬間鬆一口氣，「本來很怕直接笑出聲。」

對此，北捷回應，昨日晚上7點多許，接獲松山新店線中山站站長回報，有老鼠出沒在往新店方向的列車，站長隨後上車處理，並在第四節車廂捕獲成功，未影響營運，後續已安排列車消毒清潔，研判老鼠從站外進入，將會加強監控。

▼乘客直擊老鼠已經死掉了。（圖／翻攝Threads）

