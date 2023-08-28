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旅遊回來不空虛　北捷吃喝拍拿邀你FUN一夏

▲民眾搭捷運別再低頭滑手機，不妨抬頭看一看，會發現車廂看板沿途都是好康訊息。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

上下班通勤，民眾玩手機遊戲打發時間又多了一項選擇，《鈴蘭之劍》顛覆戰棋新視界，強調沉浸感十足的故事營造，期盼帶給玩家不同於以往的遊戲體驗，還有《楓之谷M》現身忠孝新生站，推出全新職業「陰陽師」，以多樣形象跟素材重新製作，為玩家們準備了豐富的看點。

▲▼2023年8月捷運廣告成功案例,旅遊回來不空虛 8月吃喝拍拿FUN。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼多款話題手機遊戲上市，繽紛設計吸引民眾目光。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2023年8月捷運廣告成功案例,旅遊回來不空虛 8月吃喝拍拿FUN。（圖／記者姜國輝攝）

響應社會公益，基督教救助協會為幫助弱勢家庭兒少，舉辦「1919陪讀路跑」，有你的一腳孩子的愛就不缺角，還有時尚風運動穿搭少不了New Balance，形象大使IU穿上New Balance跑鞋，低調踏出自我步調，無畏框架勇敢突破和品牌哲學理念不謀而合，運動後來上一瓶威德in果凍，幫你快速充電活力in，登錄發票抽Snow Peak寢室帳，註冊會員還可以抽LINE POINTS 100點 ，來自韓國人氣冰品熊津冰，結合了韓國在地風味，一共有米漿年糕冰、青梅脆脆冰以及黑芝麻冰淇淋三款商品，天氣熱來一支馬上消暑，零食也是不少人解嘴饞的好夥伴。

▲▼2023年8月捷運廣告成功案例,旅遊回來不空虛 8月吃喝拍拿FUN。（圖／記者姜國輝攝）

▲中祥食品強調美味無添加，讓消費者食用的安心健康。上圖為中祥食品行銷顧問蔡培敏。（圖／記者姜國輝攝）

中祥食品自然の顏，嚴選自然食材，安心無添加，每一口都自然，中祥食品行銷顧問蔡培敏表示，「我們旗下不是只有自然の顏，還推出多元產品，像是我們推出了地瓜酥、芝麻口味蘇打餅以及咖啡薄餅都非常熱銷，中祥食品已經正式的加入了AA無添加協會的會員，我們所有的產品都有接受所有的無添加的協助的輔導當中。」

同樣強調「不添加自然回甘」的茶裏王，透過不斷技術升級，口感清爽不苦澀，讓民眾享受如現泡茶般的風味，即煮即食的金牌咖哩簡單食材就能方便料理，多層次口感立刻擄獲大人小孩的味蕾，不想出門還有外送美食可以做選擇。

▲▼2023年8月捷運廣告成功案例,旅遊回來不空虛 8月吃喝拍拿FUN。（圖／記者姜國輝攝）

▲中秋節快到了，是否在為送禮傷腦筋？奇華餅家別出心裁，為慶賀迪士尼100 周年，推出迪士尼系列限定禮盒，超級卡哇伊，上圖為奇華餅家業務副理張淑萱。（圖／記者姜國輝攝）

藝人吳慷仁、泱泱重磅回歸，完美詮釋 foodpanda核心服務，展現日常生活中如何運用外送，滿足全方位需求，中秋節即將到來送禮互表心意不能少，奇華餅家業務副理張淑萱表示，「我們今年2023年奇華主推臺灣在地化商品，叫做鮮果Q心，裡面是運用了臺灣在地的那個愛文芒果還有水蜜桃，融入內餡加上軟Q的一個麻糬，在熱帶水果跟麻糬之間的一個口感，甜又不膩的感覺，另外，奇華跟迪士尼做了一個聯名的合作，推出一個叫做迪士尼燈籠的月餅，其實在香港提燈籠這個活動是在中秋節的時候舉辦，所以我們希望引進不同文化的一個風格，來體會讓大家體會不一樣地方。」

▲▼2023年8月捷運廣告成功案例,旅遊回來不空虛 8月吃喝拍拿FUN。（圖／記者姜國輝攝）

▲Samsung摺疊手機Galaxy Z系列，規格持續升級，讓出門喜歡帶小包包的民眾很心動。（圖／記者姜國輝攝）

3C控最期待的三星Samsung新款摺疊手機，Galaxy Z系列再升級，高效多工處理能力通通裝進你的口袋裡，站內最強「嬌點」JIMMY CHOO全新打造椰子水風味，沁涼夏日度假系香氛，散發出獨一無二的奢華女人味，佳麗寶ALLIE高UV防護效果，質地清爽不黏膩讓肌膚綻放柔光，韓國醫美生技大廠美得妥與國際形象大使孫藝珍，一起打造仙女奇肌優雅綻放，衛來健康肯定是你順利號啟動，民眾9／25前搭乘桃園機捷，就有機會巧遇閃亮耀眼粉紅列車，捷運吃喝拍拿Idea搜不完，開心陪你Fun旅遊。

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