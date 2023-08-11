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北捷尖峰時段「調降至23度」　通勤族反應曝！他喊：月台處理一下

台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／ETtoday資料照） 

▲台北捷運夏季空調溫度調降。（資料照／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

炎炎夏日，近期有不少網友覺得台北捷運的冷氣不夠涼，且車廂還有汗臭味。對此，台北市長蔣萬安9日宣布，夏季空調溫度從現行25.5度、文湖線25度，調降成非尖峰時刻24度、尖峰時刻23度。溫度調降後，就讓不少網友有感表示，「車廂有涼了，讚」、「車廂有涼有感」。

蔣萬安9日透過臉書表示，「基北北桃都會通」帶來更多乘車人潮，「我知道捷運車廂內的體感溫度確實變熱了！」為維持乘車舒適度，他們要求北捷在不浪費能源的前提下，以最快速度提出解決方案，而北捷9日上午審慎評估後，決定將夏季空調溫度從現行高運量攝氏25.5度、文湖線攝氏25度的作法，調降為非尖峰時刻24度，尖峰時刻則比照餐廳設定為23度，清晨與深夜時段另依氣候及人數彈性調整。

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蔣萬安指出，「我已要求展開作業，預計48小時內就會完成全車隊設定」。據悉，北捷冷氣調降線路，包括淡水信義線、板南線、文湖線、松山新店線、中和新蘆線，但因環狀線目前由新北捷運公司營運，因此未列在內。

不過調整冷氣溫度後，每月電費將增加200萬至250萬元。蔣萬安10日則表示，相關費用都可以支應；台北捷運公司董事長趙紹廉也說，公司還有盈餘，所以評估沒有問題。

有網友10日在PTT的Gossiping板上，以「北節車廂好涼，超爽的」為標題發文，提到不知道是心理作用，還是真的已經有調整溫度，覺得捷運變得很涼爽，真的是非常有感的措施。他還許願車站、月台比照辦理，不然尖峰時段等車還是很熱。

貼文曝光後，一票網友有感表示，「真的涼」、「推蔣市長，會調冷氣」、「今天搭真的很有感」、「這才是正常溫度啊」、「每天從淡水到市政府，紅線明顯有感，藍線沒日照更有感」、「真的很涼，推推」、「有涼～月台可否也處理一下」、「今天（指10日）真的涼得很有感，讚讚」。但也有網友搖頭，「無感，每天通勤，沒感覺有差異」。

也有網友留言回應，「今天（指10日）台北陰天」、「車廂本來就涼，是等車很熱」、「車廂涼、月台熱，要小心中暑」、「站內一樣熱啊，只有車上涼」、「前幾天真的熱死、臭死」、「公車好熱」。

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