首輛列車來了！　捷運三鶯線拚114年完工

▲捷運三鶯線首列車正式抵台。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／新北報導

捷運三環六線中的三鶯線，首列車廂於10日運抵台北港，將以拖板車運送到三鶯線三峽機廠。三鶯線全長14.29公里設有12座高架車站，截至7月底總計畫進度已達70.61%，明年列車將至正線軌道進行動態測試與耐久性測試，持續朝向114年完工目標努力。

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新北捷運局說明，捷運三鶯線是中運量捷運系統，路線串聯土城、三峽及鶯歌，三鶯線列車係由義大利設計，全線配置有29輛列車，由株式會社日立製作所於日本笠戶進行製造生產，其中首列車在6日自日本啟運，列車分兩節車廂進行運送，單節車廂尺寸長17.7m、寬2.6m、高3.8m，重量約30噸，10日於台北港卸船後首列車將以拖板車運送到三鶯線三峽機廠。為降低運送過程對交通的影響，將會在凌晨進行陸運作業，運輸車程約3個小時。運抵機廠後將接續進行列車吊放作業，透過2輛80噸吊車分別將2節車廂吊放至卸車軌道上，後續安排進行車廂聯掛作業，並安裝列車集電靴、車身貼膜、車內貼紙及滅火器和吊環等工作。

捷運局表示，三鶯線列車外觀是由民眾於107年票選，由「萬里藍天，悠遊峽谷」造型勝出，以三峽、鶯歌山林河川並存的特有地景為創作靈感，車輛側身描繪淡藍色長波浪線條，展現大自然的躍動能量和清新雄渾流線感。列車全長約35公尺，並以2節車廂為1編組，每節車廂兩側皆有三個車門，為通訊式列車控制(CBTC，Communication-based Train Control)無人駕駛中運量捷運系統，最大營運速度為70km/hr。列車外型採用車頭傾斜20度之流線造型，並加大車窗面積讓乘客有較開闊的視野。每列車可載330人，車廂內部為提供人性化及寬敞舒適之乘車空間，全車設置50個座位，並設有輪椅區及博愛座供行動不便乘客使用。