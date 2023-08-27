通緝犯約女債主還錢兼約砲　遭其他債主旅館設局…腹部中刀送醫

▲遭通緝的蔡男約女債主沈女約砲還錢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名遭通緝的男子因積欠女性友人2萬元債務，約好在旅館談判，期間還想要約砲，女子氣炸，找來男子的其他3名債主一起到旅館，其中1名債主先在旅館房間等候，男子興沖沖開門，看到債主才知上當，雙方起口角衝突，過程中男子被折疊刀劃傷腹部，經送醫無大礙，並逮補4人，起獲刀械及毒品等物，訊後依法送辦。

據悉，24歲蔡姓男子積欠38歲沈姓女子2萬元，打電話給沈女，以要還錢為由，約27日凌晨12時，要在板橋區一家旅館碰面，還因覬覦沈女美色想要順便約砲，沈女聽到氣炸，為了討回欠款，先假意配合，暗地約其他3名債主一起赴約。

其中45歲王姓債主先到旅館開房間，在房內等候，待蔡男與沈女開門進房時，見王男出現，蔡男才知道上當了，雙方當場起口角衝突，王男拿出預藏折疊刀揮舞恫嚇，蔡男衝上前想要奪刀，過程中遭折疊刀劃傷腹部，沒多久另外2名邱姓及呂姓債主也趕到，將蔡男送醫救治，幸無大礙。

警方獲報趕到旅館，在沈女等4人身上，起獲安毒、手指虎及折疊刀等物，訊後依毒品、妨害自由、傷害、槍砲等罪嫌移送偵辦，另受傷的蔡男為台北地檢署及金門地檢署通緝，將依法解送歸案。

▼警方起獲毒品及刀械 。（圖／記者陳以昇翻攝）