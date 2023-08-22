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日本大仙市出團訪新北板橋　雙方互贈燈籠加強台日友誼

▲▼日本秋田縣大仙市訪問團拜訪板橋區公所，板橋公所回贈板橋特色燈籠。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼日本秋田縣大仙市訪問團拜訪板橋區公所，板橋公所回贈特色燈籠。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

日本秋田縣大仙市長老松博行21日率議長及市政團隊，到新北板橋區及中和區參訪地方建設、文化古蹟、在地宗教信仰中心及學校發展，與公所及學校進行交流，雙方互贈雙方城市的名產，包含：大仙市紙風船以及板橋燈籠，盼搭起友誼橋梁促進台日友好。

大仙市訪問團21日下午則至板橋區參訪板橋放送所、新北市立圖書館及林本源園邸等，認識板橋的地方建設及歷史人文景點，並到接雲寺參拜觀世音菩薩進行宗教文化交流。

▲▼日本秋田縣大仙市訪問團拜訪板橋區公所，板橋公所回贈板橋特色燈籠。（圖／記者戴上容翻攝）

隨後參訪板橋區公所聽取市政建設簡報，老松博行市長帶來該市最具特色「紙風船巨型燈籠」致贈板橋公所，板橋區長陳奇正則回贈具板橋特色的燈籠，期待透過燈籠與日本各縣市交朋友，建立持續交流基礎。

新北副市長朱惕之表示，大仙市多年熱情提供紙風船於新北燈會展出，將侯市長致贈的新北市二十九區地方景點特色手繪燈籠，在大仙市大曲車站JR列車通廊展出，以燈籠會友，藉由與漳和國中交流認識新北教育，未來將鼓勵市內學校與大仙市有更多教育合作案。

漳和國中校長何文慶表示，學校多年來致力發展課程教學、環境、藝術及閱讀等教育，手球隊也有績優表現，校內設置全國新住民學習中心，期盼未來能與大仙市學校有更多教育合作。

老松博行市長指出，這次交流雙方就教育文化、社會福利、公園共融遊具建設等議題進行意見交換，深入了解新北在地特色收穫滿滿，期盼未來加強與新北合作讓城市更好。

▲▼日本秋田縣大仙市訪問團拜訪板橋區公所，板橋公所回贈板橋特色燈籠。（圖／記者戴上容翻攝）

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