香港研究：疫情讓幼童肥胖率增加4成

▲香港疫情。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港大學一項關於新冠疫情對兒童身心健康影響的研究指出，疫情下生活習慣改變，導致香港兒童的肥胖率大增，比疫情之前增加了4成。

港大臨床醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，疫情期間，兒童吸取過高的熱量和鈉質，容易導致肥胖和長遠的高血壓、心血管和糖尿等嚴重問題，缺乏維他命D和鈣質等問題更會影響成長、發育和學習。

葉柏強還說，兒童於疫情期間長期缺乏體能活動，睡眠習慣紊亂，每日使用電子產品時間長達7至9小時，惡劣的生活習慣令人非常擔憂。

另外，香港社區組織協會的調查發現，今年暑假期間，香港有6成基層兒童（貧困家庭的兒童）沒有參與暑期活動，超過9成表示應付暑期活動開支有困難，4成選擇留在家中，1成半沒有任何安排。

受訪的一名兒童透露，繪畫班的老師稱讚他畫得好，但升班要加學費，難以支付沒辦法繼續上課，感到很可惜。

該名兒童還說，母親有協助報名政府康文署的活動，但名額有限，沒有抽到，所以沒辦法繼續學習。

社區組織協會建議，港府應訂立清貧兒童及青少年活動收費減免機制，讓貧窮學童以半費或全免方式參與政府資助營運中心的活動，康文署也應增加康樂活動的名額。