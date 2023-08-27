輔選「318學運領袖」曾柏瑜　賴清德喊接力守護

▲賴清德今天前往陳外科醫院參訪，以及新店太平宮參香。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨主席賴清德今（27日）為新北市立委參選人曾柏瑜助選時說，她是新北市在地深蹲協會發起人、台灣民主實驗室副執行長，也曾經是318學運領袖之一，足見她不僅在地認真耕耘、具有國際視野，更是捍衛台灣自由民主精神、優秀的新生代，希望大家鼎力支持，「台灣需要年輕人接力守護」。

賴清德今天前往新店陳外科醫院參訪，以及太平宮參香，抵達太平宮時，也正好遇到廟方舉辦捐血活動，往來信眾絡繹不絕，不少鄉親齊聲高喊「凍蒜」、「加油」，賴也展現超高親和力，沿途與鄉親擊掌握手，廟埕廣場一度被熱情鄉親擠得水泄不通，場面非常熱情。

賴清德說，曾柏瑜在2016年成立新北市在地深蹲協會，關注在地交通、文化、歷史、育幼相關議題，同時也推動居家老年長照工作、設立關懷據點等，由此可見，曾柏瑜與在地連結非常深刻，是真正關心新店、照顧新店的新世代青年；她也擔任台灣民主實驗室副執行長，主要針對中國對台灣發動的各項錯假消息，進行研究、澄清與倡議，希望保護台灣人民不至於受到中國假消息的影響。

賴清德指出，新店地區已經由同一個人擔任立法委員許久，新店的進步卻有限，新店地區需要新生代建設，台灣需要年輕人接力守護，希望大家全力支持曾柏瑜。

賴清德現場也打趣說道，今天來到太平宮，可以說是充滿吉兆，例如董事長黃朝安、副董事長張朝成，台語名字諧音雷同「要選上安全」「當選成功」，充滿祝福之意。他期盼，未來若當選總統，能夠天下「太平」、世界大同。