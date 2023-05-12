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印象深刻的「洗腦廣告」是什麼？一票點名Qoo、斯斯感冒膠囊

▲Qoo。（圖／翻攝自日本Qoo官網）

▲不少人對Qoo的廣告詞印象深刻。（圖／翻攝自日本Qoo官網）

記者曾筠淇／綜合報導

不管是看卡通、連續劇或是轉到新聞台，觀看一陣子後，總會連續播幾個廣告。就有網友拋出話題，好奇大家印象最深的廣告是什麼？貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「感冒用斯斯」、「全國電子揪感心」、「Qoo有種果汁真好喝」。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上發文拋問，「來問問你們，印象最深的洗腦式廣告是什麼？」他分享自己有印象的廣告詞就是「全國服務送到府～力麗家具！」他還緊接著說，有年紀的朋友應該都看過這個廣告吧？

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貼文底下，不少網友都留言回應，「喜歡嗎？爸爸買給你（樂透彩）」、「希望每天是星期天，無憂無慮快樂去聊天（台灣人壽）」、「張君雅小妹妹，恁家的泡麵......（維力手打麵）」、「0800092000（中醫）」、「北海北海～鱈魚香絲」、「阿嬤～那你怎麼沒感覺（循利寧）」、「Pinky Pinky Pinky三種口味」。

其中，Qoo和斯斯感冒膠囊更被不少網友點名，「Qoo有種果汁真好喝，喝的時候cool，喝完臉紅紅」、「感冒用斯斯～咳嗽用斯斯～鼻塞鼻炎用斯斯」。也有網友提到，現在好像比較少看到Qoo了！據了解，Qoo是可口可樂公司所研發的飲料，但後期因競爭激烈，銷售量減少，在2005年逐漸淡出台灣市場。

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