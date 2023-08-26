快訊／駐日代表謝長廷：微量的放射性元素反而對身體有益

▲謝長廷到仙北市出差。（圖／翻攝臉書／謝長廷）



記者柯振中／綜合報導

日本福島第一核電廠核廢水24日開始排入海中，接下來有超過500座奧運游泳池的核廢水將陸續排入海洋，引發許多爭議，放射性元素的議題也因此受到討論。對此，我國駐日代表謝長廷在臉書上有感而發，雖然世人對放射性的議題有些敏感，但「微量的放射性元素反而對身體有益」，貼文曝光後，瞬間引發討論。

謝長廷26日到日本秋田縣仙北市出差，過程中有感而發，自從311大地震以後，世人對於放射性的議題有些敏感，「其實微量的放射性元素反而對身體有益。」

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）



謝長廷舉例，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地的溫泉有種特殊的「北投石」，含有微量的鐳元素，研究後發現對健康有益，因此有人建議舉辦北投石的健康文化科技展，增進交流與認識，明天他會到玉川溫泉參訪相關設施，「今晚受邀參觀大曲煙火祭，人潮洶湧，當地人口只有7萬多人，卻湧進約75萬人來觀賞這一年一度的盛會。」

謝長廷臉書全文如下：

今天到仙北市出差，311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益，因此有人建議舉辦一個北投石的健康文化跟科技展，增進交流和認識，明天將到玉川溫泉去參訪相關設施。今晚受邀參觀大曲煙火祭，人潮洶湧，當地人口只有7萬多人，卻湧進約75萬人來觀賞這一年一度的盛會。