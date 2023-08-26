國3南向28.5K貨車「撞護欄烏龜翻」　疑輪爆胎釀禍...驚險影片曝

記者陸運陞／新北報導

今天（26日）下午3時許，國道3號南下28.5公里處，一輛大貨車行駛在外側車道，疑似因爆胎導致車輛突然翻覆，車上載運的推土機也砸落地面，而貨車駕駛自行脫困後報警處理。警消人員抵達，將男子送往醫院急救，而有民眾經過，行車紀錄器也拍下大貨車翻覆的驚險過程。

據了解，駕駛大貨車的67歲李姓男子，從工地收工後，準備載送推土車返回公司。當時車輛才剛開出碧潭隧道後，行駛在最外側車道，突然「碰」的一聲，疑似右前輪爆胎，隨後車輛當場失控，往右側護欄撞上，擦撞紐澤西護欄及隔音牆後，隨後整輛大貨車倒栽蔥翻覆在路上。

▲民眾經過時，聽到「碰」的一聲，右前方的大貨車底部冒出白煙。（圖／翻攝爆廢公社）

▲大貨車爆胎後，擦撞護欄後翻覆在路中。（圖／翻攝爆廢公社）

大貨車翻覆後，後方載送的推土機也掉落地面，原本受困車內的李男，也自行逃出車外等待救援。警消獲報抵達，發現李男男頭部及頸部多處擦、挫傷，立即送往醫院急救。警方抵達，對李男逕行酒測，並無酒駕情況，經檢視車輛，發現大貨車有前輪有爆胎跡象，疑似因爆胎所引起翻車，但確切原因有待進一步調查。

▲警方抵達，管制現場交通，並協助將大貨車拖離。（圖／記者陸運陞翻攝）