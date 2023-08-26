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大陸 大陸焦點 特派現場

任賢齊推新專輯！《披荊斬棘》男星0酬勞助陣　直呼「很感動」

▲▼任賢齊《好久不見》。（圖／相信音樂提供）

▲任賢齊《好久不見》找來好友郝雲助陣。（圖／相信音樂提供）

大陸中心／綜合報導

時隔12年，歌手任賢齊推出第17張新專輯《在路上》，其中新歌《好久不見》是以「朋友」為主題，靈感來自於和朋友們的歡聚，想獻給等待他歸來的歌迷們及送給身邊的摯友，他還邀請在陸綜《披荊斬棘 第二季》共同合作的音樂人好友郝雲參與製作編曲。

談到郝雲，任賢齊表示以前只聽過他的歌，在《披荊斬棘》節目時第一次見面，當時就心想，原來他就是唱《活著》的郝雲，再加上兩人都對「騎車」興趣相投，且郝雲的個性豪爽又很照顧人，兩人在騎行的過程累積了不少患難情，更讚賞他對音樂的獨特品味，任賢齊笑說從開始錄節目後，一直被他糾纏到現在。

郝雲也回憶：「《滾燙人生》時，小齊哥一開始說到這首歌，有天聽到這首demo，聽到好久不見，這首歌很感動。」他更謙稱：「小齊哥對我的照顧，別說一首歌了，我一定隨叫隨到。」讓任賢齊開玩笑接話說：「他不收製作費，我想辦法回報他，以身相許。」

▲▼任賢齊《好久不見》。（圖／相信音樂提供）

▲▼郝雲還帶著樂隊樂手一起助陣任賢齊。（圖／相信音樂提供）

▲▼任賢齊《好久不見》。（圖／相信音樂提供）

MV更找來郝雲及其樂隊樂手出演，大家一同齊聚露營地喝酒乾杯、吃烤肉，有暢意快活、向久別重逢的舊識舉杯寫照，任賢齊也表示，音樂和酒脫不了關係，是一種釋放，「有時在音樂環境有點酒，蠻能助興，但不能過量。」

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任賢齊好久不見披荊斬棘郝雲

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