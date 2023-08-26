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大陸 大陸焦點 特派現場

陸救房市推出「認房不認貸」　分析：一線城市跟進機會大

▲▼廣州。（圖／CFP）

▲廣州市景。（圖／CFP）

文／中央社

中國住建部等三部門印發通知，推動落實首套房「認房不認貸」政策。有業者預期，在當前房市持續下行的背景下，一線城市跟進的機會大。

住房城鄉建設部、中國人民銀行、金融監管總局近日聯合印發「關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知」，推動落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施。

北京日報網今天報導，通知明確，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買住房，銀行業金融機構都按首套住房執行住房信貸政策。

業界人士指出，認房、認貸主要是銀行發放貸款時評判首套房、二套房的標準，認房是認所在城市的房子，認貸是認全國的房貸。中國各地執行標準不一，「認房又認貸」最為嚴格，只要在全國有過貸款紀錄，再次申請貸款按照二套房來發放。

據房市研究機構易居研究院，這次三部門明確推動落實「認房不認貸」，只要名下無房，就可按首套房進行認定，讓一些有貸款紀錄的置產民眾也可享受首套房的標準，快速降低購屋成本。

另有分析指出，對市場來說，「認房不認貸」有利需求的釋放，也符合更好滿足合理住房需求政策方針，提升市場活躍度，促進房地產市場平穩發展。

值得一提的是，新政納入「一城一策」工具箱，供城市自主選用。業界預期，在當前市場持續走低的背景下，一線城市跟進的機率大。

不過，也有聲音說，一線城市預計不會全面實施「認房不認貸」，或是率先在北京的房山、上海的臨港等偏遠區域試點。

有房市業者表示，市場對於「認房不認貸」落地的呼聲很高，這次三部門的表態也為政策的落地掃清一些障礙，但預計這項政策不會全國「一刀切」，一線城市落地的節奏依然可能偏慢。

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