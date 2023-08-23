　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸政治局會議未提「房住不炒」　官媒稱仍要長期堅持

▲▼恆大。（圖／達志影像／美聯社）

▲恆大在美國申請破產保護。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

今年7月，中國官方首次在經濟相關高層會議中不提「房住不炒」，引起關注。官媒經濟日報今天刊文指出，仍要堅持「房住不炒」，儘管很多城市，房價已不具備過快上漲的基礎。

中國國務院舉辦、中宣部管理的經濟日報今天刊文指出，從國家統計局公布的最新70個大中城市房價等數據來看，一些城市的房地產市場仍存下行壓力。有些人認為當前供求關係發生重大變化，炒房的沒那麼多了，再提「房住不炒」已不合時宜。

但文章認為，「房住不炒」定位仍然要堅持，沒有過時。因為中國房地產市場分化明顯，在一些熱點城市，供不應求的情況依然存在，一旦炒作房價重來，又可能重走過度依賴房地產的老路，對經濟社會發展會產生不利影響。

文章指出，房地產業在過快上漲階段存在「高槓桿、高負債、高週轉」特點，「三高」模式讓市場規模快速擴張，存在很大弊端，如今已難以為繼。

文章說，「房住不炒」是促進房地產市場平穩健康發展的一項總原則，不應也不會改變，須長期堅持。房地產是國民經濟的支柱產業，這是客觀事實。「不能誇大其作用，像過去一樣對這一行業存在過度依賴的傾向」；也不能輕視其在宏觀經濟中的作用，還有對上下游產業的帶動作用。

2022年中國房地產業增加值占GDP的6.1%，與房地產業有密切關係的建築業，2022年增加值占GDP的6.9%。文章認為穩住這兩個產業，對穩定經濟大盤有重要意義。

此外，房地產的相關貸款占銀行信貸的40%，房地產的相關收入占地方綜合財力的50%，居民財富60%在住房上，「可謂牽一髮動全身」。

房地產業對原材料供應、傢具家裝等上下游產業以及就業的帶動作用也都非常突出。因此，促進房地產市場「平穩健康發展」十分必要。

2016年12月，中央經濟工作會議首次提出「房子是用來住的，不是用來炒的」，「房住不炒」成為2017年起的房市指導原則，各地頻繁推出政策「打房」。

此後歷經嚴格的房地產業監管措施，阻斷許多高負債房地產開發商的融資管道，再加上疫情封控衝擊，許多房企開始面臨債務違約、破產等危機。房地產業低迷也影響整體國家經濟。

2023年7月，中共中央政治局會議，首次在經濟相關高層會議中不提「房住不炒」，並定調「房地產市場供求關係發生重大變化，適時調整優化房地產政策」。

ET快訊
台籍重刑犯恐關到死！　妻砸大錢雇黑幫劫囚
公園摘野菇來吃！　台中女中毒休克
恐怖畫面曝！21歲妹開奧迪「大旋轉」　女路人噴飛命危
快訊／午後雷雨！16縣市「大雨特報」
準颱風「蘇拉」有2路徑！　下周逼近台灣
Energy爆簽約復出！　相信音樂3字藏玄機
快訊／恐怖！　西門町出現3公尺巨蟒爬竄
總裁級渣男被控射後不理！她抱2歲女找爸爸淚：要上學還父不詳
快訊／遺囑有效！1.3億遺產逆轉　邱瓈寬可繼承
陳盈潔上囚車畫面曝！　未上手銬腳鐐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國中妹遭「同學父親」性侵懷孕！宿舍血崩產子　家人曝淒慘現況

眼鏡男捷運緊貼打手槍…下秒噴出來「她後背濕一片」　超噁行徑曝

澳門加強日本入境人士物品檢查　每天公布日進口食品輻射檢測數據

去哪了？習近平缺席金磚論壇　專家直呼不太對勁

陸政治局會議未提「房住不炒」　官媒稱仍要長期堅持

華為疑在中國打造「祕密晶片網絡」　規避美國制裁

港媒：火箭軍落馬高層　人大資格恐不保

史上最硬逼婚！男友爸一手包辦婚禮　撂狠話：不到場就放照片舉行

曾舉報范冰冰　大咖主持淪「擺攤賣畫」！整個人暴瘦一大圈

最暖心的禮物！　陸女養2500隻蠶為姐做「百家被」

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

張新成追星周杰倫合唱《妳聽得到》　合照.簽名GET：人生圓滿！

國中妹遭「同學父親」性侵懷孕！宿舍血崩產子　家人曝淒慘現況

眼鏡男捷運緊貼打手槍…下秒噴出來「她後背濕一片」　超噁行徑曝

澳門加強日本入境人士物品檢查　每天公布日進口食品輻射檢測數據

去哪了？習近平缺席金磚論壇　專家直呼不太對勁

陸政治局會議未提「房住不炒」　官媒稱仍要長期堅持

華為疑在中國打造「祕密晶片網絡」　規避美國制裁

港媒：火箭軍落馬高層　人大資格恐不保

史上最硬逼婚！男友爸一手包辦婚禮　撂狠話：不到場就放照片舉行

曾舉報范冰冰　大咖主持淪「擺攤賣畫」！整個人暴瘦一大圈

最暖心的禮物！　陸女養2500隻蠶為姐做「百家被」

巨型辣句看板亮相　姚正玉：戳破綠色執政神話

蟑螂裙底亂鑽！妹子嚇到狂抖　男友一掌巴過來...結局崩潰了

男客連點8杯飲料　闆娘超感動！監視器驚見他「狂自慰4小時」嚇壞

頂級香氛蠟燭藏高純度安毒　竹聯幫平堂操盤台加運毒！5人被逮

台籍毒梟妻「幫老公逃獄」砸大錢雇黑幫劫人　柬警：越獄恐關到死

蔡英文看到「監軍說」新聞標題就笑了　黃重諺笑：這外行話啦！

環保教育從小做起　嘉藥USR安南環境教育學堂開課

八二三戰役勝利65週年　蔡英文重申：落實國防改革、推動國防自主

侯友宜喊話「失智重症納長照」　衛福部公布時間表：早已納入

快訊／新莊婦爬上新月橋「獨坐橫柱」　見警救援狂吐苦水

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

大陸熱門新聞

大咖主持淪「擺攤賣畫」　整個人暴瘦一大圈

微創手術割到血管！10歲女童全身血液流乾腦死

大陸再宣布實彈演習！　福州連2天炮兵實彈射擊

幫寶寶洗澡癲癇突發作！媽昏迷15分鐘醒來見心碎一幕

女友七夕前狂吻10分鐘！他「耳膜破裂」送急診

魚王拍出120萬！神秘買家下秒當場放生

《好聲音》導師出場費曝光　最貴的是他

眼鏡男捷運緊貼背射…下秒她後背濕一片

仁愛礁又起衝突！陸海警局：菲律賓4船闖入

隋煬帝陵遺址即將開放 「覆斗型」保護設施被稱為「落地的皇冠」

洗髮精50多隻蟲卵…她曝1關鍵點：苦主恐一票人

國中妹遭同學父親性侵　宿舍血崩產子

男友爸逼婚「包辦婚禮」　撂話：不到場就放照片舉行

失傳2000餘年的「扁鵲醫書」修復116枚簡牘 藥方至今仍能使用

更多熱門

相關新聞

中國房地產持續爆雷　我國證券保險業曝險102.3億

中國房地產持續爆雷　我國證券保險業曝險102.3億

中國房地產商持續爆雷，繼恒大、碧桂園之後，「SOHO中國」也遭指欠稅87億，由於當地房地產市況低迷，我國金融業當地曝險情況備受矚目，金管會今（22）日統計，我國證券、投信基金以及保險業在中國房地產曝險金額達102.3億。

離摘牌下市剩1個月　恆大發布內控調查拚續命

離摘牌下市剩1個月　恆大發布內控調查拚續命

玉山金：大陸陷四大危機　經濟進入「平庸時代」

玉山金：大陸陷四大危機　經濟進入「平庸時代」

時力批軍演傷台海和平　讓國際看清陸是「徹頭徹尾的惡霸」

時力批軍演傷台海和平　讓國際看清陸是「徹頭徹尾的惡霸」

劍指賴清德？共軍大動作宣布軍演　他批麻煩製造者：想介入台灣大選

劍指賴清德？共軍大動作宣布軍演　他批麻煩製造者：想介入台灣大選

關鍵字：

大陸房地產中國房地產大陸房市中國房市房住不炒恆大

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

蔡詩芸媽媽把外孫女「富著養」！　超狂背景被起底

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

「處暑」6生肖有極強好運

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

王陽明認了「沒吵一定是在騙人」！

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面