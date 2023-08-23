陸政治局會議未提「房住不炒」　官媒稱仍要長期堅持

▲恆大在美國申請破產保護。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

今年7月，中國官方首次在經濟相關高層會議中不提「房住不炒」，引起關注。官媒經濟日報今天刊文指出，仍要堅持「房住不炒」，儘管很多城市，房價已不具備過快上漲的基礎。

中國國務院舉辦、中宣部管理的經濟日報今天刊文指出，從國家統計局公布的最新70個大中城市房價等數據來看，一些城市的房地產市場仍存下行壓力。有些人認為當前供求關係發生重大變化，炒房的沒那麼多了，再提「房住不炒」已不合時宜。

但文章認為，「房住不炒」定位仍然要堅持，沒有過時。因為中國房地產市場分化明顯，在一些熱點城市，供不應求的情況依然存在，一旦炒作房價重來，又可能重走過度依賴房地產的老路，對經濟社會發展會產生不利影響。

文章指出，房地產業在過快上漲階段存在「高槓桿、高負債、高週轉」特點，「三高」模式讓市場規模快速擴張，存在很大弊端，如今已難以為繼。

文章說，「房住不炒」是促進房地產市場平穩健康發展的一項總原則，不應也不會改變，須長期堅持。房地產是國民經濟的支柱產業，這是客觀事實。「不能誇大其作用，像過去一樣對這一行業存在過度依賴的傾向」；也不能輕視其在宏觀經濟中的作用，還有對上下游產業的帶動作用。

2022年中國房地產業增加值占GDP的6.1%，與房地產業有密切關係的建築業，2022年增加值占GDP的6.9%。文章認為穩住這兩個產業，對穩定經濟大盤有重要意義。

此外，房地產的相關貸款占銀行信貸的40%，房地產的相關收入占地方綜合財力的50%，居民財富60%在住房上，「可謂牽一髮動全身」。

房地產業對原材料供應、傢具家裝等上下游產業以及就業的帶動作用也都非常突出。因此，促進房地產市場「平穩健康發展」十分必要。

2016年12月，中央經濟工作會議首次提出「房子是用來住的，不是用來炒的」，「房住不炒」成為2017年起的房市指導原則，各地頻繁推出政策「打房」。

此後歷經嚴格的房地產業監管措施，阻斷許多高負債房地產開發商的融資管道，再加上疫情封控衝擊，許多房企開始面臨債務違約、破產等危機。房地產業低迷也影響整體國家經濟。

2023年7月，中共中央政治局會議，首次在經濟相關高層會議中不提「房住不炒」，並定調「房地產市場供求關係發生重大變化，適時調整優化房地產政策」。