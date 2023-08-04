　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

勞動部積極改善疫後產業缺工　雲嘉南分署邀集企業辦說明會

▲勞動部積極推動「疫後改善缺工擴大就業方案」等措施，勞動力發展署雲嘉南分署4日在永康新總圖辦理「雲嘉南區雇主座談暨政策說明會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部積極推動「疫後改善缺工擴大就業方案」等措施，勞動力發展署雲嘉南分署4日在永康新總圖辦理「雲嘉南區雇主座談暨政策說明會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為紓緩疫後產業人力缺工的問題，勞動部積極推動「疫後改善缺工擴大就業方案」、「促進中高齡就業相關計畫」、「移工留才久用方案」等措施，勞動力發展署雲嘉南分署為鼓勵企業多加運用上述措施，4日在永康新總圖辦理「雲嘉南區雇主座談暨政策說明會」。

會中除說明勞動部針對缺工的相關政策資源，還邀請文化大學法律學系邱駿彥教授分享「勞基法勞動權益保障」，吸引逾百位企業代表出席參加，紛紛表示收穫滿滿。

▲勞動部積極推動「疫後改善缺工擴大就業方案」等措施，勞動力發展署雲嘉南分署4日在永康新總圖辦理「雲嘉南區雇主座談暨政策說明會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

會中雲嘉南分署介紹「疫後改善缺工擴大就業方案」，讓雇主清楚如何提報專案職缺，並指出首波會商的專案職缺為旅宿業的房務人員、清潔人員，及餐飲業的內/外場服務人員與廚務人員，民眾經就業中心推介受僱專案職缺，將依其身份發給獎勵金、最長可領12個月，有人力需求的住宿餐飲業者可儘快將職缺提報對應之部會，待勞動部審核後將新增至台灣就業通網站專區，供待業民眾瀏覽投遞履歷。

另台灣於2025年將進入超高齡社會，勞動部為鼓勵雇主聘用中高齡以上勞工，及協助其重返職場，推動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」包含補助雇主調整就業輔具等的「職務再設計」，或鼓勵雇主進用中高齡以上勞工，提供每人每月1.3萬元至1.5萬元獎助金的「僱用獎助措施」，及鼓勵企業繼續僱用高齡者最高補助25.8萬元的「繼續僱用高齡者補助」等，鼓勵企業主妥善運用各項就業促進工具，善用銀髮人才、營造友善職場。

此外，為協助雇主長期留用優秀資深移工，並緩解產業勞動力短缺問題，勞動部亦於2022年起推動「移工留才久用方案」，目前適用於製造業、屠宰業、營造業、農業及長照等已聘有移工產業，移工若在台灣連續工作達6年以上，或取得我國副學士(專科)以上僑外生，雇主將可依規定申請留用轉任中階技術移工，且中階移工釋出之名額可再招募新移工，讓雇主有人力、移工更穩定。

▲勞動部積極推動「疫後改善缺工擴大就業方案」等措施，勞動力發展署雲嘉南分署4日在永康新總圖辦理「雲嘉南區雇主座談暨政策說明會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這場說明會特邀請文化大學法律學系邱駿彥教授分享「勞基法勞動權益保障」，除引用近期超夯的ESG觀點來探討性別工作平等，還將雇主時常遇到的違法樣態，搭配時事、案例及法條結合，邱教授以生動活潑、淺顯易懂的方式說明，讓與會人員獲益良多，雲嘉南副分署長許慧香也特地出席本場說明會，並鼓勵雇主踴躍申請相關缺工政策資源，補實產業人力缺口，相關政策資訊可上雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/查詢，或撥打免付費專線0800-777-888洽詢。

ET快訊
八點檔女神比基尼大解放！傲人「兇器」不藏了
老高抄襲不只1支片！他點名「4部片」文案相似
快訊／最後50公尺超精彩超車！王冠閎200公尺蝶式惜敗奪銀
快訊／職籃新秀遭球團開鍘　T1聯盟發聲了
快訊／U12中華隊7連勝！完封韓國闖冠軍戰
中南部雨炸4天　最劇烈時刻曝
快訊／彭名揚400公尺跨欄破全國紀錄！世大運勇奪金牌
喝爛醉勒死小黃運將　醉漢：我常喝到斷片
卡努滯留沖繩「員工旅遊3天變10天」　她無助流淚：想回家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國民黨台南「正義成真」連線成立　同心合力掃除黑金政黨

用善心關懷！　張麗善化身愛心廚神...為植物人溫馨圓夢

勞動部積極改善疫後產業缺工　雲嘉南分署邀集企業辦說明會

卡努惹禍！部分設施受損　桃園市府：啤酒節順延至8／5舉行

南投仁愛豪雨多處成災！　許淑華：以搶通中斷道路為要務

抵擋非洲豬瘟疫情！新北動保處沙盤演習　運豬車GPS掌握動態

世界客家博覽會8／8~8／10試營運　張善政：讓更多人體驗多元面相

反詐『醫』起來！東警、醫護聯手籲民眾識詐

竹市府積極解決工程延宕　停七立體停車場決標

關警分局長率「識詐交安宣導團」　參加社區治安會議

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

卡努颱風襲沖繩至少2死　20萬戶停電、機場全關閉

卡努「暴風圈午後觸陸」　大台北持續降雨範圍廣

女KTV賣力唱跳《呼呼》　服務生進門傻眼笑到翻

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

國民黨台南「正義成真」連線成立　同心合力掃除黑金政黨

用善心關懷！　張麗善化身愛心廚神...為植物人溫馨圓夢

勞動部積極改善疫後產業缺工　雲嘉南分署邀集企業辦說明會

卡努惹禍！部分設施受損　桃園市府：啤酒節順延至8／5舉行

南投仁愛豪雨多處成災！　許淑華：以搶通中斷道路為要務

抵擋非洲豬瘟疫情！新北動保處沙盤演習　運豬車GPS掌握動態

世界客家博覽會8／8~8／10試營運　張善政：讓更多人體驗多元面相

反詐『醫』起來！東警、醫護聯手籲民眾識詐

竹市府積極解決工程延宕　停七立體停車場決標

關警分局長率「識詐交安宣導團」　參加社區治安會議

YG彩妝師教「韓女團定妝法」夏季也不脫妝：定妝噴霧有3正確用法

台灣租屋黑市亂象！審計部：中央地方租金補貼執行率低

軟爛貓露肥肚靠牆大叔坐　一臉頹廢盯人看：本喵就懶

國民黨台南「正義成真」連線成立　同心合力掃除黑金政黨

彰化「阿三肉圓」1顆破百元　內行網友曝：都觀光客在吃

壯壯遊西班牙「直接穿泳衣上街」！　中門大開露半球：火熱了起來

全家上半年每股賺3.14元　觀光客入境帶動H2業績　

他大便次數突變怪！醫一照…見「整片散開」嘆：半年後過世了

三星回應摺疊機「冷筍」事件　內部討論保固認定標準

快訊／最後50公尺超精彩超車！王冠閎0.03秒惜敗奪銀

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

地方熱門新聞

永康停車場驚見「上萬隻孑孓」遭重罰

原生家庭都是老菸槍…少女站出來勇敢戒菸！

基隆紅黃線停車　周五7時前需駛離

新北鼻頭漁港海漂垃圾已清完恢復通行

社會局表揚44家評鑑績優托嬰中心

南投城隍爺聖誕遶境祈安盛大登場

桃園市中豐路12處路口　進行車道偏心配置

台電斷電搶修單線通車

68歲公僕退休！就服中心助他再就業

南投仁愛土石鬆落道路中斷

卡努暴風圈逐漸接近新北　侯友宜：守護市民安全

南投蝴蝶餐獲台灣好風WAY網路票選冠軍

西濱快速公路新豐休息站　8/5開幕

颱風尾雨炸南投！鄉公所可決定停班課

更多熱門

相關新聞

陸國有企業97間入選2023《財富》500強 國家電網營收全球第3

陸國有企業97間入選2023《財富》500強 國家電網營收全球第3

《財富》雜誌2日公布最新世界500強企業榜，沃爾瑪（Walmart）以6112.89億美元營收拿下榜首，連續十年蟬聯全球第一。在大陸企業方面，國有企業（央企、國企及財政部監管的金融業）共97間上榜，以國家電網有限公司排序最高，居全球第3，再加上民營企業共135間入榜，只輸給美國136間企業，居國家排行第二。

南投縣府推動企業　響應打造友善哺乳環境

南投縣府推動企業　響應打造友善哺乳環境

雲嘉南532門產投課程招生

雲嘉南532門產投課程招生

勞動部雲嘉南分署輔導中高齡創業

勞動部雲嘉南分署輔導中高齡創業

永康就業中心缺工專案助中高齡姐妹花就業

永康就業中心缺工專案助中高齡姐妹花就業

關鍵字：

勞動部缺工雲嘉南分署企業說明會

讀者迴響

熱門新聞

新颱「蘭恩」最快下周三生成！專家預測路徑出爐

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

即／南韓全面警戒！警察廳長下令「可直接開槍」

吳宗憲61歲親姊病逝！

瘋傳大咖女優性招待「新有菜2小時2次144萬」　台灣主辦怒：不可信

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

房仲開冰箱偷喝牛奶　這一口代價53萬

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

黃子佼家遭搜索　張小燕沉重發聲

當沖緯創100萬付不出！她憶「身價5億好友」崩盤慘況

MAKIYO8男來追秀33E好身材

命理師搞上身價4千萬「68歲女學生」！狂衝摩鐵酒店

福原愛被目擊新加坡飯店渡假！穿泳裝下水男友陪伴

彰化手搖飲被人潮炸裂　老闆娘嚇到「鞠躬道歉」

友達證實關閉台南2廠　3月起啟動員工優離優退

更多

最夯影音

更多
好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤
和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面