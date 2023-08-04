勞動部積極改善疫後產業缺工　雲嘉南分署邀集企業辦說明會

▲勞動部積極推動「疫後改善缺工擴大就業方案」等措施，勞動力發展署雲嘉南分署4日在永康新總圖辦理「雲嘉南區雇主座談暨政策說明會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為紓緩疫後產業人力缺工的問題，勞動部積極推動「疫後改善缺工擴大就業方案」、「促進中高齡就業相關計畫」、「移工留才久用方案」等措施，勞動力發展署雲嘉南分署為鼓勵企業多加運用上述措施，4日在永康新總圖辦理「雲嘉南區雇主座談暨政策說明會」。

會中除說明勞動部針對缺工的相關政策資源，還邀請文化大學法律學系邱駿彥教授分享「勞基法勞動權益保障」，吸引逾百位企業代表出席參加，紛紛表示收穫滿滿。

會中雲嘉南分署介紹「疫後改善缺工擴大就業方案」，讓雇主清楚如何提報專案職缺，並指出首波會商的專案職缺為旅宿業的房務人員、清潔人員，及餐飲業的內/外場服務人員與廚務人員，民眾經就業中心推介受僱專案職缺，將依其身份發給獎勵金、最長可領12個月，有人力需求的住宿餐飲業者可儘快將職缺提報對應之部會，待勞動部審核後將新增至台灣就業通網站專區，供待業民眾瀏覽投遞履歷。

另台灣於2025年將進入超高齡社會，勞動部為鼓勵雇主聘用中高齡以上勞工，及協助其重返職場，推動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」包含補助雇主調整就業輔具等的「職務再設計」，或鼓勵雇主進用中高齡以上勞工，提供每人每月1.3萬元至1.5萬元獎助金的「僱用獎助措施」，及鼓勵企業繼續僱用高齡者最高補助25.8萬元的「繼續僱用高齡者補助」等，鼓勵企業主妥善運用各項就業促進工具，善用銀髮人才、營造友善職場。

此外，為協助雇主長期留用優秀資深移工，並緩解產業勞動力短缺問題，勞動部亦於2022年起推動「移工留才久用方案」，目前適用於製造業、屠宰業、營造業、農業及長照等已聘有移工產業，移工若在台灣連續工作達6年以上，或取得我國副學士(專科)以上僑外生，雇主將可依規定申請留用轉任中階技術移工，且中階移工釋出之名額可再招募新移工，讓雇主有人力、移工更穩定。

這場說明會特邀請文化大學法律學系邱駿彥教授分享「勞基法勞動權益保障」，除引用近期超夯的ESG觀點來探討性別工作平等，還將雇主時常遇到的違法樣態，搭配時事、案例及法條結合，邱教授以生動活潑、淺顯易懂的方式說明，讓與會人員獲益良多，雲嘉南副分署長許慧香也特地出席本場說明會，並鼓勵雇主踴躍申請相關缺工政策資源，補實產業人力缺口，相關政策資訊可上雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/查詢，或撥打免付費專線0800-777-888洽詢。