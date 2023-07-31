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科慕突襲宣布「3天後關廠」解雇259人　首次調解破局工會怒抗議

▲▼科慕觀音廠勞資調解不成立 工會不排除進一步行動。（圖／翻攝自臉書「桃市產總」）

▲台灣科慕公司宣布關閉觀音廠，但28日才通知員工關廠計畫，引爆勞資爭議。（圖／翻攝自臉書「桃市產總」）

文／中央社

台灣科慕公司觀音廠8月1日將結束營運，但7月28日才通知員工關廠計畫，雙方今天進行勞資爭議調解，不過調解仍不成立，桃產總和科慕公司企業工會表示，不排除有更進一步行動。

媒體報導，台灣科慕股份有限公司觀音廠將在8月1日結束營運，但遲至28日才通知員工關廠計畫，引爆勞資爭議；桃園市產業總工會在臉書Facebook發文表示，已協助科慕工會召開臨時會員大會。

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台灣科慕公司企業工會理事長洪天寶接受媒體聯訪表示，公司關廠員工也非常錯愕，259名員工一夜失去工作，部分年輕人或老年失業，因此員工提出年資乘以5個月的訴求決不退讓，今天的調解若不成立，不排除有進一步的行動。

▲▼科慕觀音廠勞資調解不成立 工會不排除進一步行動。（圖／翻攝自臉書「桃市產總」）

▲科慕宣布關廠後，桃園市產業總工會立刻協助科慕工會召開臨時會員大會。（圖／翻攝自臉書「桃市產總」）

科慕公司亞太區人資經理李長春指出，公司嚴格按照政府相關法律法規的要求，向相關部門提交計畫書，並依法通知工會，也召開員工大會跟員工溝通，並就員工關心的薪資福利、資遣費及後續工作安排，回應員工的問題，後續會和市府合作，並與員工協商，妥善安排後續處理。

勞動局發布新聞稿回應表示，勞動局於28日收到科慕公司所送大量解僱計畫書，預計9月30日起分批解僱員工，隨即派員入廠訪視了解資遣情況，出席科慕工會臨時大會聆聽工會需求，緊急安排調解會議，目的都是協助員工爭取優於法令的權益，勞動局站在勞工立場以保護勞工為優先，也會持續協助工會及員工確保權益。

有關協助科慕勞工就業媒合事項，勞動局表示，目前因勞動契約仍存續中，尚無法進行就業媒合事項，28日前往科慕公司了解事實狀況，屬一般標準作業程序，目前市府就業職訓服務處僅提供求職轉介及失業給付申領資訊，後續將視勞工（工會）、雇主需求，制定就業服務方案，也呼籲科慕公司給予員工適當的補償。

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