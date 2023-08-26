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用行李霸佔自由座2位子！「高鐵到站1幕」讓他超傻眼：太自私

▲▼高鐵,旅客,列車,月台。（圖／記者李姿慧攝）

▲有乘客用行李佔位。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，日前搭乘高鐵自由座車廂，有位女乘客佔了2個位子，一個座位放著行李箱，隔壁座位則是放著私人物品，正想說可以請對方讓一個位子，結果那女生竟然是要幫好友佔位，對於「刻意佔位」的行為，他又傻眼又生氣，「可以不要這麼自私嗎！」

原PO在Dcard上發文，「高鐵可以不要這樣子佔位子嗎？」從台北搭高鐵去台中，因為時間不固定，所以每次決定搭高鐵的時候對號座都沒位子了，於是買自由座，一上車就看到有兩個位子是空的，但一邊擺著行李箱，另一邊則是堆滿私人物品。

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他問了旁邊的乘客，才知道東西是同一個人的，想說等對方回來時，問一下可不可以讓一個位子，怎料到下一站時，有個女生上車後直接走到那位子坐下，原PO傻眼直呼，「原來那個女生刻意把位子佔著，是因為要讓她從板橋上車的朋友有位子坐，真的可以不要這麼自私嗎？」

貼文一出，掀起網友熱議，「和列車長舉報佔位」、「我會把行李推進去直接坐下」、「剛好她不在，你就直接坐下，幹嘛等她回來問她可不可以，車又不是她的，她也沒幫行李買位子阿」、「以規定來說，離開座位別人就可以坐，因為自由座不能佔位，所以我坐自由座都盡量不去上廁所」。

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關鍵字：

高鐵自由座佔位惡意Dcard

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