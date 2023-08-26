2.4億人在斗內！OnlyFans老闆光領股息「躺賺107億」　他身價狂飆

▲OnlyFans所有者拉德文斯基（Leonid Radvinsky）去年大賺3億多美元的股息。（圖左／達志影像／美聯社；圖右／翻攝自LinkedIn）

記者張寧倢／編譯

付費訂閱服務平台OnlyFans上擁有近320萬名內容創作者，大多是提供成人色情內容的工作者、音樂家或名人，全站粉絲達到近2.4億用戶。平台在疫情後仍持續成長，OnlyFans的41歲老闆拉德文斯基（Leonid Radvinsky）去年領到3.38億美元（約新台幣107億元）股息，個人身家估計為21億美元（約新台幣668億元）。

▲OnlyFans是不少年輕族群喜愛的成人社群平台。（圖／路透）

根據BBC報導，註冊於英國倫敦的母公司Fenix International表示，OnlyFans年盈利大幅躍升至5億多美元。在提交給英國公司註冊處的帳目中，截至2022年11月底的過去一個財年間，透過OnlyFans平台支付的金額就超過55億美元（約新台幣1750億元），高於前一年的48億美元（約新台幣1527億元）；稅前利潤則達到5.25億美元（約新台幣167億元），高於前一年的4.32億美元（約新台幣137億元）。

而Fenix的唯一股東、OnlyFans的烏克蘭裔美國老闆拉德文斯基，2022年光是股息就領了3.38億美元（約新台幣107億元）。根據《富比士》雜誌估計，拉德文斯基2021年的淨資產12億美元（約新台幣381億元），2022年飆升至21億美元（約新台幣668億元），一年間財富增加1.75倍。

▲許多人靠著在OnlyFans平台提供色情內容賺到大筆財富。圖為澳洲21歲OnlyFans網紅卡莉亞（Kalia Smith）曾自曝納稅金額超過30萬台幣。（圖／翻攝自TikTok@sugarblonde01）

事實上，OnlyFans最初的創辦人並非拉德文斯基，而由英國的蓋伊與提姆斯托克利父子（Guy and Tim Stokely）於2016年所創立，並在2018年將公司轉售給拉德文斯基。

新冠疫情期間人們被迫待在家中，促成OnlyFans與其他串流平台流量與用戶飆升，如今許多平台因疫情紅利消失而收益下滑。但Fenix卻表示，「OnlyFans實現了持續的成長與獲利，這反映在平台內容創作者與粉絲數量的增加，以及現有創作者的收入成長。」

▲OnlyFans平台抽成20%，公司2022財年創下5.25億美元的稅前盈利。（圖／路透）

據Fenix提供的數據，OnlyFans去年的內容創作者數量增加47%，達到近320萬人；粉絲用戶數則成長27%，接近2.39億人。另外，去年也是OnlyFans第一次有超過一半的收益來自「非訂閱服務」費用，例如，來自小費獎勵或創作者的客製內容等收費，而OnlyFans平台方抽成20%，剩餘80%的收入歸創作者所有。