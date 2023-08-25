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蘇拉明轉中颱「1路徑貫穿台灣」！2天影響最劇　下周恐上演3颱共舞

▲蘇拉、丹瑞8/25晚間8點最新位置。（圖／氣象局）

▲蘇拉、丹瑞8/25晚間8點最新位置。（圖／氣象局，下同）

記者閔文昱／綜合報導

蘇拉颱風南移持續增強轉胖，預計明天(26日)轉中颱，下周將掉頭北轉朝台灣靠近。專家預估，蘇拉要到下周二隨著太平洋高壓再次增強後，才會逐漸開始往西北方向移動，不排除略過鵝鑾鼻燈塔然後朝中國前進。另外，今年第11號颱風「海葵」最快可能下周三生成，加上目前仍未消散的蘇拉、丹瑞，下周恐上演三颱共舞。

根據氣象局資訊，第9號輕度颱風蘇拉目前位於恆春東南方400公里之海面上，預估周末2天會向南遠離台灣，在菲律賓東方海面上打轉，對台灣周末天氣暫無直接影響；第10號輕度颱風丹瑞目前位於台北東南東方3510公里之海面上，未來往北朝日本東方海面前進，距離遙遠，對台灣天氣及蘇拉颱風皆無影響。

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▲蘇拉、丹瑞8/25晚間8點最新位置。（圖／氣象局）

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」則指出，受到蘇拉颱風外圍風場影響，周末到下周一為偏東風環境，各地天氣晴到多雲，午後山區有局部短暫陣雨，特別是在中南部山區容易有雷陣雨發生機會，並且有往平地擴展的趨勢；氣溫方面在沒有降雨時容易較悶熱，並且局部內陸近山區、盆地區域，容易有36度高溫出現的機會。

天氣風險表示，颱風蘇拉是目前離台灣最近的一個颱風，將在周末到下周一持續在呂宋島東北方近海徘徊，在這個移動的過程間仍不會對台灣造成直接影響，預計要到下週二隨著太平洋高壓再次增強後，才會逐漸開始往西北方向移動。

▲「天氣風險」預估，蘇拉颱風在下周三、四離台最近。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

▲「天氣風險」預估，蘇拉颱風在下周三、四離台最近。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

天氣風險透露，目前看來蘇拉的預報將會有兩個較大的分歧，「一朝著巴士海峽往西北西通過並進入中國。二是接近到台灣然後略過鵝鑾鼻燈塔然後朝中國前進。不過現在看來太平洋上的系統還是會有些微變化，預測路徑分歧仍是有遠有近，還是要持續關注。」

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今公布蘇拉颱風可能路徑，其中高壓增強以中速度穿越台灣機率約55%，以較快速度通過台灣南方機率為30%，用較慢速度從台灣北邊通過機率約15%。

▲▼蘇拉颱風以中速度朝台灣穿越機率約55%。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲蘇拉颱風以中速度朝台灣穿越機率約55%。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

至於颱風丹瑞，在遠洋先由東北轉西北，然後再順著太平洋高壓邊緣轉東北東移動，過程中可就會逐漸減弱或消散，不會影響到台灣。不過，關島附近海域下周二預估將有熱帶低氣壓生成，最快周山增強為第11號颱風「海葵」，對台灣影響為何，仍待持續觀察。

氣象局提醒，下周二(29日)開始水氣增多，下周三、下周四(30日、31日)受到蘇拉颱風或其外圍雲系影響，各地天氣不穩定，東半部整天有陣雨，南部、北部地區有局部短暫陣雨，中部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；到了下周五（9月1日）東半部、南部及北部地區仍受颱風外圍環流影響，有局部短暫陣雨。

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