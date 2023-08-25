又有颱風！今年第11號「海葵」最快下周三生成

▲氣象局表示，今年第11號颱風「海葵」最快可能在下周三生成。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

中央氣象局25日表示，今年第11號颱風「海葵」最快可能下周三生成，目前9號颱風「蘇拉」、10號颱風「丹瑞」都還沒消散，海葵對台的影響仍要持續關注。

氣象局表示，第9號颱風蘇拉、第10號丹瑞接連形成，其中蘇拉下周三、四可能影響到台灣，外圍環流將為東半部帶來大雨。

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氣象局指出，蘇拉目前仍是輕度颱風，位於鵝鑾鼻東南方400公里的海面上，預計明天會增強為中颱，下周開始會逐漸靠近台灣。

氣象局預估，蘇拉今天影響了宜花東，3縣市的風場轉為東風，也因此帶入水氣，預計下周開始向南遠離，東半部天氣會轉好。不過，下周二開始，蘇拉又會北轉，開始靠近台灣，不排除發布海上颱風警報，迎風面的東半部地區、恆春半島可能出現短暫陣雨，至於背風的西部則是持續好天氣、會感受到炎熱。

而颱風「丹瑞」則是持續朝西北前進，不會影響到台灣。不過，關島附近海域下周二預估將有熱帶低氣壓生成，最快周山增強為第11號颱風「海葵」，對台灣影響為何，仍待持續觀察。

▲氣象局解釋了颱風名稱的命名方式。點圖可放大。（圖／氣象局）



至於颱風是如何命名？世界氣象組織1998年12月間曾召開第31屆颱風委員會決議，由鄰近西北太平洋的會員國、地區來提名，最後集合而成，一個會員提供10個名字，彙整成有140組名字的總表，只要西北太平洋有颱風形成，就會按照總表的順序來命名。

氣象局說，西北太平洋每年平均形成26個颱風，因此命名表大約6年就會用完一輪，而最後一個順序「蘇拉」用完以後，下個颱風就會重新輪迴，使用第一順序的「丹瑞」來命名。