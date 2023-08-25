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自助餐3菜1雞腿140元！阿姨結帳喊「魚比較貴」　他見餐盤沉默了

▲▼雞腿的形狀長得像魚，因此被算成魚肉的價格。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲雞腿的形狀長得像魚，因此被算成魚肉的價格。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

網搜小組／柯振中報導

台灣有許多自助餐館，民眾們可以自由選擇愛吃的東西來結帳。不過，有位男子先前購買自助餐，一共夾了3菜1湯，結帳金額卻高達140元，聽完結帳阿姨說「魚比較貴」，讓他瞬間傻眼，而餐點的照片曝光，也讓網友們忍不住笑了出來。

這名男子在「路上觀察學院」分享照片，當時到自助餐店購買了3菜1湯，結帳時金額為140元，讓他感到十分不解，於是開口抱怨「太貴了吧」。

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▲▼雞腿的形狀長得像魚，因此被算成魚肉的價格。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲疑似是因為雞腿的形狀漲得太像於，自助餐的女員工才會出說「魚比較貴」這種話。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

對此，自助餐的阿姨則回應，是因為「魚比較貴」，男子看完自己的餐盤，也只能無奈回應「好吧」。至於為何會有「魚比較貴」的說法？是因為男子的餐盤中夾了一隻雞腿，不過因為炸完以後外面包裹著酥皮，形狀與一條魚十分類似，可能疑似是因此被誤認。

逗趣的經歷在網路上引發討論，網友們對此笑回，「像魚的雞腿」、「不是魚的問題，是你叫人家阿姨」、「怎麼感覺現在吃自助餐的都被當盤子」、「這個魚莫名其妙有喜感耶」、「那隻魚一副就是死不瞑目的樣子。」

▲▼雞腿的形狀長得像魚，因此被算成魚肉的價格。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲貼文下方也有網友分享，自己收到的炸雞腿長得也很像魚。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

此外，也有其他網友分享，自己某天吃炸雞腿便當時，雞腿也被炸得與魚的外觀十分類似，同時上傳了照片，逗趣的畫面同樣也引發討論，讓不少人忍不住嘴角上揚。

 

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