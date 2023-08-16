以為是海帶！便當驚見「汙垢黑鐵片」　她崩潰：最後一口才發現

▲女網友在自助餐便當內吃到滿是汙垢的鐵片。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

記者許宥孺／高雄報導

太噁了！一名女網友表示，她在高雄市鼓山區一家自助餐店消費，吃到最後一口才發現，便當內竟有滿是汙垢的鐵片，原本還以為是海帶，讓她心裡有了蒙上一層陰影。衛生局派員到場稽查，發現多項衛生缺失，要求業者限期改善，若屆期複查沒有改善，將可依法處新台幣6萬元以上罰鍰。

「已吐……。」一名女網友在《爆怨公社》發文，圖片中她拿著一塊黑色長條型物品，乍看之下，像是海帶或是日本昆布糖，但是答案揭曉，竟是滿滿汙垢的黑色鐵片。

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▲有網友以為是海苔長蛆，又像是日本昆布糖。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

女網友崩潰表示：「重點是我吃完再吃最後一口菜才發現，還以為是海帶，在便當菜裡面吃到這種東西，我真的心裡陰影面積……都是污垢的鐵片…。」文末也暗示，這家自助餐地點就在高雄市鼓山區華榮路上，原po表示：「老闆娘說是冰箱的架子」。

網友看過照片後紛紛表示，「嘔 我以為海苔怎麼了嗎」、「以為是打結那個的一部份」、「還以為是海苔長蛆」、「好危險…那個會割到耶」、「我看成我在日本買的昆布糖 也太像了吧！」也有網友開玩笑表示：「補鐵質」、「吃鐵補鐵」，但原po無奈喊：「滿滿汙垢」。

▲▼衛生局到自助餐店稽查，發現有多項衛生缺失，要求業者限期改善。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局昨(15日)派員到該家自助餐店稽查，經查現場沒有發現食品器具鐵片脫落，針對冰箱溫度不符規定、從業人員無體檢資料、食材未離地放置、電扇及煎台油汙等缺失，依食品安全衛生管理法第8條第1項限期改善。

衛生局表示，若店家屆期複查未改善，將依同法44條第1項規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。呼籲食品業者，務必恪遵食品安全衛生管理相關規定，維護食安與市民健康。