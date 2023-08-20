黃牛逛大街吃「Buffet」　外埔警聯繫飼主牽回落跑牛

▲警方循線聯繫王姓飼主，將逃出牛圈的黃牛牽回。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市外埔區外埔路日前出現一頭黃牛，只見黃牛無視往來車輛，悠然吃著路旁的草，外埔分駐所員警見狀，趕緊進行交管，避免發生交通意外，並循線聯繫飼主，最後王姓飼主聞訊趕來，將黃牛牽回牛圈，才結束這場黃牛攔路事件。

台中市大甲警分局外埔分駐所警員紀曉雲、警專實習生曾子愷，12日下午巡經外埔區外埔路76號旁農地時，竟看見有一頭黃牛站在外埔車道上，巨大的體型擋住單線車道，而黃牛看了巡邏車一眼後，「哞～」的一聲低頭繼續吃草，對於車輛的警覺心並不高。

▲外埔分駐所員警發現黃牛逛大街。（圖／記者白珈陽翻攝）

員警發現黃牛的飼主不在場，擔心來車撞上黃牛，於是開啟警示燈實施交管，並引導黃牛離開道路。處置過程中，恰巧遇見認識飼主的民眾，經熱心民眾協助聯繫，王姓飼主立刻趕至現場，將走失黃牛牽往飼養處圈養，頻頻感謝現場員警辛勞保護黃牛及指揮車輛行車安全，並向員警允諾會加強圈養處所的管理。

警方表示，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，得依道路交通管理處罰條例第 84 條處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰。

外埔分駐所所長李有志呼籲，飼主飼養家畜、動物，應確保家畜、動物與飼養處所的安全，避免動物意外逃脫，造成對交通和公共安全的危險，也呼籲民眾如遇家畜、動物於道路等公共場所遊蕩，務必與其保持安全距離並快速離開，切勿驚擾、觸摸、逗弄，以免發生危險。