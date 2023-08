喝湯感覺「口中刺刺的」　男發現吃到毛茸茸「帶爪老鼠腿」崩潰

▲男聲稱他在湯中吃到老鼠腿。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國密西根州54歲男子豪伊(Thomas Howie)在當地連鎖餐廳Olive Garden用餐時,喝湯喝到一半突然感覺嘴中口感刺刺的,取出一看竟然是一條有爪子的老鼠腿,讓他噁心到當場吐了出來,現正對餐廳進行提告。

豪伊近來向媒體表示,他今年3月11日在密西根州沃倫市(Warren)當地餐廳Olive Garden用餐,正在享用義大利雜菜湯時,突然覺得口感有點奇怪,「我感覺嘴巴有東西刺刺的,我第一個想法覺得是一根刺」。

An Oakland County man is suing Olive Garden for more than $25,000 after he claims he found a rat's foot in a bowl of minestrone soup at a Metro Detroit location of the restaurant.https://t.co/oyHXLvcsoc pic.twitter.com/vBhaklXkYS