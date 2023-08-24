租的655萬BMW毀了！台74被夾擊重傷　修車至少要80萬...37歲男慘了

▲要哭了！655萬BMW今日一早在台74線上被夾擊，前後皆受損。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台74線西向23.4k處今（24）日8時許發生一起3車追撞事故，一台廂型車從後方追撞一台要價655萬起跳的BMW i7 xDrive60，導致該車再往前追撞另台豐田客貨車。該台BMW為長期租賃車，據悉該車是最新款，今年2月才出廠、7月中才領牌，不料才上路一個月就「破相」撞損。警方初判是37歲廂型車駕駛黃男未注意車前狀況釀禍。

據了解，由於這輛BMW除了後保桿外，倒車雷達等也可能要換，專業人士估算，如果回原廠修車，至少要80萬，而且還不包括一些看不到的損壞。

▲事發地點在台74線西向松竹出口前，3車在內線碰撞。（圖／翻攝高速公路1968）



警方初步調查，37歲黃男駕駛三菱廂型車，今日一早8時許沿台74線西向前進，行經23k處、松竹出口附近時，撞上前方53歲李男駕駛的600多萬豪華BMW，BMW再往前推撞前方由47歲林男所駕駛的豐田客貨車，所幸現場三名駕駛都未受傷。

▲駕駛廂型車的黃男疑似未注意車前狀況釀禍。（圖／民眾提供）



3輛車撞擊後皆留下大面積損傷，其中，被「夾擊」在中間的BMW最慘，車牌撞到掉落，車尾右後側更是大面積凹陷，整個行李箱蓋都變形。警方初判，肇事主因是駕駛三菱廂型車的黃男未注意車前狀況釀禍，詳細肇責待釐清。

據了解，白色電動BMW為2023年出廠的BMW i7 xDrive60，要價655萬起跳，頂規版更是逼近700萬，時速0到100km加速僅需要4.7秒，頂規版本還有全玻璃車頂，車上配有31吋螢幕，可謂是總裁級座駕。