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社會 社會焦點 保障人權

假裝左手殘廢「詐保400萬」！雙手高舉比YA照流出　她下場慘爆

▲醫院,病床,擔架,點滴。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲嘉義一名唐姓女子詐保，下場要吐回400萬，還被依詐欺取財罪判刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／嘉義報導

嘉義縣一名唐姓女子因發生車禍，身體多處骨折，事後她假裝自己「左手臂無法抬起」失去功能，讓醫師開立診斷書，並向保險公司詐領400萬元保險金。事後保險公司發現不對勁提告，法院發現，她還能做出「雙手高舉比YA」等動作，經與醫師確認後，判她應返還400萬元給保險公司。可上訴。

保險公司主張，唐女2017年6月12日因為交通事故送醫，並於同年月14日進行骨折復位固定手術、同年月15日轉出加護病房並於同年月26日出院，病症診斷為左肱骨幹粉碎性骨折、雙側恥骨骨折、左腓骨骨折、左腳大姆指骨折、硬腦膜下出血、左側腎臟血腫、左膝挫傷。

後來唐女於同年11月13日回診時，經X光檢查結果顯示，骨折已經癒合、超音波檢查肩膀肌肉沒有破裂，只有發炎，同年月20日再進行肌電圖檢查，檢查結果也正常。

保險公司指控，唐女自2017年11月29日起，多次回醫院複診時，都坐輪椅進入診間，假裝左手臂無法抬起、雙腳無法站立，讓醫師無法判斷她的真實情況，因而開立與實情不符的診斷證明書，令唐女得以申請左上肢殘廢給付，詐領保險公司共400萬元。

雖然唐女辯稱，自己的左手確實殘廢、失去功能，連打荷包蛋都沒有辦法，手術過後鋼釘也沒有打好，讓她的左上肢確實失去功能，否認詐保，但法院勘驗唐女友人臉書發的照片卻發現，她雙手高舉至耳朵上方比YA，另外，她複診時左手還能拿包包、手機，也還能做出利用左肩夾住手機講電話、騎機車上路等行為。

醫師在刑事庭審理時證稱，唐女左手的運動障礙應該會導致她無法提東西，因為沒有力氣，也不太可能做出雙手舉到耳朵上方比YA等動作，「落差太大了」。嘉義地方法院勘驗各項事證過後，不採信唐女的說詞，判她應返還保險公司400萬元，全案仍可上訴；刑事部分上訴至台南高分院，唐女被依照6個詐欺取財罪判刑，其中4個應執行有期徒刑3年6月，另外2個應執行有期徒刑7月，得易科罰金21萬元，全案已定讞。

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