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大陸 大陸焦點 特派現場

即將結束金磚之旅　習近平：投100億美元推「全球發展倡議」

▲▼ 中國國家主席習近平出席金磚峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平出席金磚峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

世界金磚五國領導人峰會正在南非約翰內斯堡召開。就擴大新興經濟國家集團，本次峰會主辦國領導人，南非總統周四宣布，金磚集團將從明年1月起迎接包括伊朗在內6個新成員國。中國國家主席習近平則宣布，中國將推出100億美元專項資金，用於落實北京提出的全球發展倡議。

綜合《新華社》和《央視新聞》報導，當地時間8月24日上午，大陸國家主席習近平在約翰內斯堡出席金磚國家同非洲國家及其他新興市場和發展中國家領導人對話會。

習近平發表題為《戮力同心 攜手同行 邁向發展共同體》的講話。他指出，「我們堅持發展優先，加大了資源投入。中方已經成立總額40億美元的全球發展和南南合作基金，中國金融機構即將推出100億美元專項資金，專門用於落實全球發展倡議。」

習近平指出，「中國始終同發展中國家同呼吸、共命運，過去是、現在是、將來也永遠是發展中國家的一員！我提出全球發展倡議，就是為了讓全世界聚焦發展，為落實可持續發展議程提供助力。去年，中國舉辦首屆全球發展高層對話會，推出一系列發展合作舉措，取得可喜進展。我們堅持發展優先，加大了資源投入。我們堅持行動導向，深化了務實合作。200多個合作項目開花結果，減貧、教育、衞生等領域合作機制不斷拓展。我們堅持創新驅動，增強了發展動能。聚焦綠色發展、新型工業化、數位經濟等重點領域，推進新工業革命夥伴關係建設，助力高質量發展。我們堅持共克時艱，提升了發展韌性。啟動中國－聯合國糧農組織南南合作信託基金，向許多國家提供糧食援助、分享農業技術知識，發起全球清潔能源合作夥伴關係，助力實現能源安全。」

習近平強調，「中國是非洲的可靠朋友，過去10年向非洲提供大量發展援助，參與建設6,000多公里鐵路、6,000多公里公路、80多個大型電力設施。下階段，中國將同非洲國家開展更多合作，支持非洲增強自主發展能力，包括提供衛星測繪成套數據產品，實施『智慧海關』合作夥伴計劃，協同聯合國教科文組織開展『全球發展倡議助力非洲未來』行動，積極支持非洲實現可持續發展。讓我們堅定信心，眾志成城，攜手構建發展共同體，不讓任何一個國家在世界現代化進程中掉隊。」

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