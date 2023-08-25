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明道大學稱獲3億資助「爭取免退場」　自救會秀證據：盼恢復辦學

▲▼明道大學自救會出示逾3億資金證據，並高喊「總統救我們」，爭取免退場。（圖／記者許敏溶攝）

▲明道大學自救會與教職員高喊「總統救我們」、「要生存」等口號，爭取免退場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

位於彰化縣的私立明道大學，今年6月被教育部勒令停招。明道自救會與教職員今（25日）指出，明道當初因為資金問題被迫停招，現已獲得研華集團願意提供3.36億資金，希望教育部讓明道恢復辦學，減少因應退場由國家墊付資金壓力。成員並出示捐資承諾書，更高呼「總統救救我們」，讓教職員工免於失業困境。

明道大學去年因財務問題被教育部列為專輔學校，改善期滿未能解除專案輔導，被退場審議會命令112學年停止全部招生，112學年結束時（113年7月31日）停辦。

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不過，明道大學自救會與教職員及校友，今天北上到立法院召開記者會陳情，希望再給明道大學機會，並高喊「要資源、要生存」、「降低資源浪費」等口號。

明道大學自救會會長黃源河指出，明道大學教職員工已經7個月無薪水可領，但在去年的評鑑全數過關，只是因為資金問題導致被列為專輔並因此停招，在教職同仁為永續經營奔走努力下，打動研華集團（2935）關係企業德能科研，擬帶頭捐資3.36 億，安集（6477）等數家企業也共同參與協助該校永續發展，現在既然資金問題可解決，希望教育部網開一面。

北市學校教育產業工會創會副理事長李惠蘭表示，教育部在去年9月，以明道大學財務狀況顯著惡化而列為專輔學校，到勒令停招，給予學校的改善期不到一年，現在已有民間企業願意提供資金，當初資金問題已經解決，而私人興學不易，教育部應該讓有心經營的企業投入。

明道大學教職員代表劉家榆認為，農業部的成立，顯見政府對本國農業的重視，中部為本國農業重鎮，長期缺乏培育農青、農才之搖籃，明道大學也積極配合前農委會設置農業公費專班，至今已培育數百名從農青年，吸引許多年輕人加入農青行列，若明道退場，影響的是中部農業發展，希望教育部給明道大學一個機會，也希望「總統救救我們」。

▲▼明道大學自救會出示逾3億資金證據，並高喊「總統救我們」，爭取免退場。（圖／記者許敏溶攝）

▲明道大學自救會與教職員出示逾3億資金證據，並高喊「總統救我們」，爭取免退場。（圖／記者許敏溶攝）

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