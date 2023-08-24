國高中缺交通車駕駛　教育部擬「有條件放寬年齡上限至68歲」

▲國高中傳缺交通車駕駛，教育部正研擬有條件將年齡放寬至68歲。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

中小學即將在下周三（30日）開學，現卻傳出因年齡限制，導致部分國高中可能沒交通車狀況。教育部今（24日）指出，正與業者及學校單位協調，促成載運服務合約簽定並確保學生權益，也將研擬有條件開放68歲以下駕駛開校車。

下周三中小學開學，儘管交通部已經在2020年將大型車職業駕駛年齡限制從65歲放寬到68歲，但國高中交通車駕駛年齡限制目前仍維持65歲，傳出數十所國高中在9月底前，將無交通車可搭，教育部因此研議將65歲年齡限制，提高到68歲。

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針對部分學校尚未找到學生交通車提供載運服務，教育部今天表示，目前正與業者及學校單位協調，促成載運服務合約簽定並確保學生權益。

至於放寬駕駛年齡限制，教育部則回應，在學生安全為優先考量前提下，教育部參考交通部目前就人、車、路、業相關嚴格規範，就國高中學生搭乘的學生交通車及校外教學活動租用車相關規範，在符合學生安全與學校運作實務下，非放寬而是做更明確的條件規範討論。

教育部指出，目前除邀集交通部及遊覽車客運商業同業公會研商外，也持續洽教師團體、家長團體、兒少團體及校長團體等進行意見蒐集，透過持續的對話來凝聚共識研訂完善配套措施，真正落實學生安全保障。

教育部強調，在兼顧學生交通安全與疫後缺工需求下，目前討論評估蒐集各界意見，讓載運國中及高中學生的「第二類學生交通車」，如經公開徵求後確實沒有符合年齡65歲以下駕駛人，才能依交通部規定，聘任年齡68歲以下駕駛，同時要符合道路交通安全規則及汽車運輸業管理規則相關規定。