嘉義縣登革熱再+1！56歲務農男確診 　全縣累計本土7例

▲嘉義縣登革熱再增1例，機敏應變搶黃金介入期 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣24日新增登革熱確診1例，為21日通報NS1陽性，居住竹崎鄉的56歲男子，於雲林縣古坑及竹崎自家務農，同住2人無症狀，NS1皆為陰性，全縣累計本土確診7例，縣府21日接獲通報後，隨即啟動防治應變措施，防範於未然，減少因等待血清報告的空窗期而導致疫情蔓延。

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縣長翁章梁表示，嘉義縣目前累計本土登革熱確診7例，分別為大林1例、梅山及竹崎各3例，縣府團隊皆於通報第一時間，隨即啟動應變措施，各鄉鎮公所也通力合作，爭取黃金介入時機。

翁縣長特別感謝各醫療院所共同把關，落實TOCC與篩檢通報，目前7案皆因雲林工作感染確診，所幸7人均康復休養，提醒民眾不要掉以輕心，出入高風險疫區穿著長袖衣褲、使用經政府核可防蚊藥劑，防護措施不可少。

衛生局長趙紋華指出，全國已有14個縣市有登革熱本土確診案例，因登革熱潛伏期長約為3至14天，一般患者平均約4至7天開始發病，要找出社區隱藏病例，需要公私協力共同把關；民眾如出現發燒、頭痛及眼窩痛等症狀儘速就醫，善用70家公費NS1快篩合約院所，務必告知活動足跡史，提升診斷時效，避免耽誤介入時機。

趙紋華呼籲，登革熱是環境病，衛生局查核發現，各鄉鎮市積水情形仍以瓶、罐、帆布、盆器、甕、桶等居高，請鄉親務必加強室內外環境清潔，落實巡倒清刷，防堵病媒蚊孳生，守護全「嘉」健康，人人有責。