嘉義獨居翁2天沒出門！警消破門見他呆坐「滿地屎尿」急送醫

▲嘉義縣獨居老翁2天沒出門，鄰居機警報警。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義縣一名老翁獨居山中，因鄰居連2日都未看到他外出，擔心老翁安危而機警報警。警消人員到場破門而入，發現老翁因患有多重疾病，意外跌倒後站不起來，只能尿失禁呆坐在椅子上，四周都是他的排泄物。救護人員判斷老翁無外傷，與警方合力將他扛到救護車內，送醫救治。

嘉義縣警察局竹崎分局瑞里仁壽聯合所昨19日11時45分接獲民眾報案，稱竹崎鄉仁壽村交力坪民宅內有村民跌倒受困，因該區山勢坡度起伏大，無法將該民載出，請求協助救援。

警方立即通報消防隊派遣救護車，並派2名員警前往現場。在詢問附近居民後，得知該獨居老翁已連續2日未外出，且昨日其住宅未點燈又門窗緊閉，警方研判老翁恐有生命危險，隨即與村民破門入內救援，進入後發現老翁尿失禁，正呆坐於椅子上，且屋內滿是他失禁的排泄物，原來老翁患有多重疾病，跌倒後無法起身。

消防隊到達後，初步檢查老翁身體尚無大礙，警方與消防隊以人力徒步方式，將他從山坡下住屋扛到停在山坡上的救護車，將他送醫救治。





竹崎分局表示，山區獨居老人甚多，交通不便，救援就醫困難，勤區員警須多加關懷轄內長者，並呼籲鄰里社區居民間能彼此關照，需要協助請立即報警，以免發生憾事。