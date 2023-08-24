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桃園爆虐嬰！11月大女嬰「慘被拋摔還吊掛1hrs」　母看畫面心碎

▲▼ 桃園平鎮某托嬰中心驚傳虐待11個月大的女嬰。（圖／翻攝自爆料公社）

▲桃園平鎮某托嬰中心驚傳虐待11個月大的女嬰。（圖／翻攝自爆料公社）

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園平鎮某托嬰中心驚傳虐嬰！有母親在臉書社團PO文爆料，指11個月大的女兒遭虐待，身上有多處瘀青，就連舌頭也有傷，調閱監視器竟驚見老師抓單腳懸空、猛力摔頭打屁股，引發熱議。

媽媽PO文表示，今年8月7日送孩子到平鎮某家托嬰中心，隔天就發現孩子有左腳有瘀青，21、22日接送孩子時，又在左手臂內外側、右臉頰、眼角等多處發現瘀青，詢問老師為何產生，老師僅告知不清楚，可能玩的時候碰到，甚至抱怨寶寶一直睡睡醒醒，害她沒辦法午休，更建議自己要對寶寶兇一點，否則會越來越難帶。

這位母親越想越不對勁，23日上午8時30分前往托嬰中心，調閱22日午休的監視器畫面，開頭就看見孩子驚恐地躲在牆角哭，「看到老師抓寶寶單腳懸空吊掛拉扯、用力摔頭、打屁股打背、拋摔兩次、用身體壓著寶寶不讓她動，（老師的棉被還蓋在寶寶身上），寶寶只要頭抬起就大力用手壓，哄睡時力道拍到寶寶整個人都在晃，過程中老師都很大力的摔寶寶，挪動寶寶的時候只抓手臂、腳拉扯」，11個月大的孩子就這樣被施虐整整1個小時。

母親難過地說，她與老公看到一半就看不下去了，向中心告知要備份影片，中心卻推託要等社會局，不能備份跟翻拍，因此選擇報警，警方也確認影片確實有施暴情形並備份，但身為受暴者的父母親，至今卻無法取得畫面。

母親又說，8月23日帶女兒去驗傷後，確認左手臂內外側被捏被掐多處瘀青、右手手指被壓夾的傷、右臉頰瘀青、右眼角瘀青，腦震盪情形待觀察，但21、22日兩天寶寶情緒明顯異常，睡覺前不斷哭鬧，累到睡著就驚醒。

母親也透露，該間托嬰中心評價很好，其他大部分的老師都是認真用心的，剛好被她遇到這位虐嬰老師，「我的寶寶才剛滿11個月，還不會說話，你們怎麼忍心？」、「希望時間可以倒退，我絕對不會再報名托嬰，心好痛好不捨。」

平鎮警方回應，接獲報案後除依規定受理、偵辦外，並立即依「兒童及少年福利與權益保障法」通報桃園市政府社會局介入處理。另警方呼籲民眾應理性冷靜以對、勿用私刑，若因此發生不恰當行為，恐將面臨後續刑責問題。

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