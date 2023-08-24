郭台銘準備好選總統？　黃暐瀚點關鍵：錢再多無法感動人心有何用

▲郭台銘是否宣布獨立參選引發外界猜測。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘近日舉辦多場「主流民意大聯盟」造勢，傳已醞釀獨立參選2024總統，但本人始終語帶保留，動向備受外界關注。媒體人黃暐瀚24日則在臉書表示，選舉最要緊的，是票多；想要票多，不是靠錢多，而是靠「感動人」，如果郭台銘的競選主軸，都在錢上面打轉，錢再多，感動不了人心，又有何用？

「郭董準備好了？」，黃暐瀚表示，800台的傳真機、250面的大型看板，這些都不算「準備」，選舉最要緊的，是票多；想要票多，不是靠錢多，而是靠「感動人」。

黃暐瀚坦言，郭台銘遲遲不肯宣布要選，招數非典型，身為外人他也看不太懂。但他認為，最好的宣布參選時機，其實是半年前寫「朽木為官、禽獸食祿」文章的時候，那時宣布要選，人氣高、底氣足；第二個好時機，則是國民黨總統參選人侯友宜深陷「老三危機」的那一個月，517國民黨徵召侯友宜的時候，如果郭台銘公開祝福侯友宜勝選，但強調政黨輪替大於個人利益，未來非綠在野泛藍，需要整合一組，讓「最強者」出線，那麼當侯友宜民調落後給民眾黨總統參選人柯文哲的時候，郭台銘就該順勢宣佈參選，救中華民國。

黃暐瀚直言，拖到現在，823也過了，罐頭音效也放了，還在等九三軍人節，等913領表，等連署，等11月登記，越等越沒存在感，顯然郭台銘對政治依舊不熟，另外，就是郭台銘不懂怎麼感動人心。

黃暐瀚舉例，郭台銘822到金門，丟出2千萬美金（台幣6億4千萬）說要成立「兩岸和平倡議基金會」，媒體大幅報導，郭台銘出手大方，但其實真正可以感動人的，卻是當天郭台銘要北京當局「正視中華民國存在的事實」，郭台銘不懂突出這塊，花大錢，卻偏離真正的重點。

再者，黃暐瀚提到，台灣基進黨在金門嗆聲郭台銘賣台，眼看現場滿滿記者，郭台銘除了在台前微笑，其實可以走向抗議者，向她保證「我愛台灣，不會出賣中華民國」，這麼做，會讓新聞重點變成「郭台銘勇於面對抗議」，而不是「郭台銘被嗆賣台」。

此外，黃暐瀚指出，同一場演講中，郭台銘還對北京喊話，「台灣人民絕對不會主動挑起戰爭，也絕不會、不可能怯戰。如果台海兩岸真有戰爭的必要，台灣人勢必仿效823砲戰先賢的精神，團結合作，同仇敵愾，非到致勝那天，絕不罷休。」

黃暐瀚強調，要北京「正視中華民國的存在」、「不引戰、不懼戰、如果打戰、全力抗戰」，這些論述都可以幫郭台銘大大加分，但媒體報導的重點卻是「花6億」，卻是「我選總統不花別人一毛錢」。

對此，黃暐瀚表示，如果郭台銘的主軸，都在錢上面打轉，錢再多，感動不了人心，又有何用？