遮天黑煙空拍曝！梧棲回收廠狂燒　「黑色巨龍」北飄30公里到苗栗

記者許權毅／台中報導

台中市梧棲區一處回收廠昨（22）日14時許傳出嚴重火警，大火伴隨濃濃黑煙不斷往空中飄竄，消防出動116名人員搶救，直到深夜22時許才控制火勢，燃燒整整8小時，面積則約1500平方公尺（450坪），殘火至今早仍持續處理中。該處濃煙也因風向不斷「北飄」就連苗栗苑裡都有民眾看見濃煙，估算至少飄了30公里。

▲台中市梧棲區一處回收廠昨日發生嚴重火警，一路狂燒8小時才稍稍控制火勢，今早仍在進行殘火處理。（圖／民眾提供，下同）

從空拍視角向下俯瞰，位在台中市梧棲區梧南路上一處資源回收廠，多個貨櫃擺放在一處廣場，中間疑似因堆放的塑膠顆粒起火，火勢一發不可收拾，加上全是易燃物，火勢延燒迅速，濃厚的黑煙直衝天際，也能聞到異味，所幸未往一旁廠房延燒，無人員傷亡。

台中消防指出，今日統計，本次火警一共派遣第四大隊、轄區梧棲分隊以及14個分隊前往，出動25輛各式消防車、96名消防人員、60名義消，火勢在昨晚22時34分控制，燃燒面積約為1500平方公尺，持續進行殘火處理、火場清理中。

環保局指出，22日獲報後立即派員至現場稽查，環保局稽查同仁於現場以手持式PM2.5偵測儀於下風處量測PM2.5最高達213.9ug／m3。距離事故地點最近的空品感測器，15時09分偵測到PM2.5最高值為69.99ug／m3，達到對所有族群不健康等級，16時51分下降至20.63ug／m3，恢復普通等級。

針對業者堆置物管理不當起火燃燒產生粒狀及異味汙染物，已涉違反《空氣汙染防制法》規定，環保局將依法處新台幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰；另外，現場消防廢水未能妥善收集致汙染周界水溝，環保局亦將以違反《水汙染防治法》第30條規定告發處分，可裁罰新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，總計800萬元罰鍰。