陸晶片設計巨頭2023半年淨利潤同比大降近9成　伺服器產品收入暴跌

▲大陸晶片設計製造巨頭之一的瀾起科技。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸市值超500億元人民幣的芯片（晶片，下同）設計巨頭瀾起科技昨（23）日晚間公布2023年半年報，內容顯示，受服務器（伺服器，下同）和計算機（電腦，下同）行業需求下滑導致的客戶去庫存影響，營業收入同比大降51.87%，淨利潤同比大降87.98%。不過，Q2開始，瀾起科技多項經營指標環比明顯改善。

《中國基金報》報導，歸屬上市公司股東的淨利潤較上年同期下降87.98%，歸屬於上市公司股東的扣非淨利潤較上年同期下降 99.23%。這主要是因為，公司營業收入較上年同期下降51.87%；公司保持高強度研發投入，報告期內研發投入金額為3.03億元（人民幣，下同），較上年同期增長47.03%；報告期內公司公允價值變動收益較上年同期減少2.22億元；報告期內公司計提的資產減值損失較上年同期增加1.45億元。

據了解，瀾起科技有兩大主力產線，包括互連類晶片產品線和津逮®伺服器平台產線，互連類晶片產品包括內存接口晶片、內存模組配套晶片等，是該公司主要的獲利來源。

至於津逮®伺服器平台產品包括津逮®CPU和混合安全內存模組（HSDIMM®）。同時，該公司也正在研發基於「近內存計算架構」的AI晶片。

瀾起科技互連類晶片產品2023年上半年實現銷售收入9.1億元，同比下降26.37%，不過，津逮®伺服器平台產品僅實現銷售收入0.14億元，同比下降98%，毛利率為15.37%，成為瀾起科技業績大降的主因。