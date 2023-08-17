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快訊／LED廣告界扛霸子遭管收　擁2億存款卻拒繳200萬這下慘了

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲新北市八里區知名LED廣告公司欠繳勞退等費用200多萬，高姓負責人被送往台北看守所附設管收所執行管收。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

賴皮就管收！新北市八里區1間曾替頂好、中油等知名企業做招牌廣告的LED科技公司，高姓負責人從2019年陸續欠勞退金、健保等費共計200萬餘元，被移送士林執行署。豈料，高男被拘提當天，還打電話指示他人將公司當日入帳款項轉出，分署認他有「顯有履行義務之可能，故不履行」的管收事由，經向法院聲請管收獲准。

大世紀公司經營LED字幕機、電視牆、跑馬燈及廣告招牌等，曾承做頂好、中油、秀泰生活等知名企業招牌廣告，68歲高姓負責人，從2019年起陸續積欠使用牌照稅、勞工退休金、勞工保險費等共438件案件200萬餘元，遭新北稅捐稽徵處淡水分處等機關，陸續於2020年至今年間移送士林分署執行，經分署扣押公司銀行存款及應收帳款等債權，僅徵起約5萬餘元。

分署數次命高姓負責人前來說明及提出清償計畫，高無正當理由均未到場且以未履行公法上義務，分署只好向士院聲請拘提獲准，並於本月15日拘獲高姓負責人。

高男被拘獲向行政執行官說，近幾年來因疫情關係，有營業但沒有生意，公司都虧本，今年2月就已經沒有營運了，票據也都跳票，目前每月向親友借款1萬元渡日，但經調查，該公司從2020年到2021年銷項總額達1771萬餘元，2020年6月至今年5月8日間，公司銀行存款帳戶進出交易頻繁，入帳金額更超過2億餘元，足證該公司資金充足。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲高姓負責人遭管收。（圖／記者黃宥寧翻攝）

然而，高姓負責人卻一再主張這些款項是向地下錢莊所借以維持公司租金及人事費用等基本運作，且各帳戶間因為相互轉匯關係，入帳金額沒有那麼多，卻未提出確切釋明文件，分署更意外發現高姓負責人竟在留置時以電話方式指示他人將15日進入公司款項140萬元，其中130萬元轉給總經理，10萬元轉入自己帳戶，認高姓負責人已符合管收要件，當日向士林地院聲請管收，法官審理後，認定高男有「顯有履行義務之可能，故不履行」的管收事由，於8月15日晚間23時50分左右裁定准予管收，16日淩晨1時將他解送台北看守所附設管收所執行管收。

對此，士林分署呼籲公司負責人應誠實繳納各項公法上債務，切勿心存僥倖、置之不理，或拒絕到場說明，以免遭受拘提、管收及限制出境的強制處分。

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