3天沒回家研發羽球撿球機　台科大奪旺宏金矽獎銀獎

▲台科大團隊以「羽毛球撿球與缺陷檢驗智慧訓練系統」作品，拿下旺宏金矽獎評審團銀獎。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

打羽毛球時為了撿球，往往浪費不少時間。台灣科技大學師生團隊研發出「羽毛球撿球與缺陷檢驗智慧訓練系統」，結合撿球、羽球檢驗及篩選、手機遠端操控以及拖地四大功能，決賽前還有隊員3天沒回家，努力也讓團隊收穫最甜美果實，拿下第23屆旺宏金矽獎應用組評審團銀獎及20萬元獎金。

旺宏金矽獎被譽為台灣電子電機相關系所奧斯卡金像獎，也是全國規模最大、歷史最悠久、獎金最高的半導體領域學生競賽。今年共有35所大專院校、284支隊伍報名，共計近千位師生參與。

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台科大電子工程系教授林淵翔，率領研究團隊陳子麒、朱可晴、黃彥龍、吳昱辰，以作品「羽毛球撿球與缺陷檢驗智慧訓練系統」，獲得應用組評審團銀獎及20萬元獎金。

隊長陳子麒表示，實驗室學長姐曾經做過物聯網羽球發球機，在指導教授林淵翔鼓勵下，團隊決定以羽毛球撿球機作為參賽主題，加上現在雖有許多運動科技輔助訓練設備，很少專門研發羽球撿球機，所以研究團隊設計出一款結合撿球、羽球檢驗及篩選、手機遠端操控以及拖地四大功能於一體的系統，節省球員撿球的時間，更可有效提高使用者的訓練效率和便利性。

現就讀人工智慧跨域科技研究所的陳子麒指出，為了將撿球機做到最完美，決賽前還有隊員3天沒回家，努力也讓團隊收穫最甜美果實，拿下銀獎，而獲獎後讓他們信心大增，期望未來有機會可以將發球機與撿球機二者串聯結合，讓羽球訓練更加智慧與便利。

指導教授林淵翔分析，金矽獎作品必須要具有創新性、完整性和實用性，並有良好的簡報技巧和數據分析才能脫穎而出。能夠參與並得獎，對學生而言是非常好的訓練過程，「我以他們為榮。」也鼓勵學生多參與相關競賽，在短時間內透過團隊合作、從做中學，完成一個人需要花很長時間還不一定能完成的事。

▲台科大團隊以「羽毛球撿球與缺陷檢驗智慧訓練系統」作品，拿下旺宏金矽獎評審團銀獎。（圖／旺宏提供）