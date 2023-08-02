中華醫大助楠西區密枝社區　奪得2023國際宜居社區銀獎

▲中華醫大USR團隊召集人孫逸民校長（左二）、王靖婷老師（左一）將國際宜居社區銀獎獻給楠西密枝里社區發展協會理事長江仲緯（中）。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學USR團隊，協助台南市楠西區密枝社區特色發展有成，為密枝社區成功拿下國際宜居社區銀獎（The International Awards for Liveable Communities），令社區居民振奮不已。

偏鄉社區拿下國際大獎，揚名世界，中華醫大USR團隊召集人孫逸民校長偕同團隊成員，親自將成果獻給楠西密枝里社區發展協會理事長江仲緯，拿到國際宜居社區獎獎牌，江仲瑋代表社區居民向中華醫大致謝，感謝師生團隊從2020年起2年多來經常駐點社區，陸續協助楠西密枝社區以智慧化感測健康儀器、裝設AED來照護長者、建置防疫香草可食地景教育基地、辦理「作物病蟲害非農藥防治資材」實作課程。

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此外，中華醫大USR團隊發揮學校不同科系師生專長，利用在地水果開發7款中藥果醬、研發6道盛夏果艷盒餐料理、運用水耕植栽飾品為公共空間增添綠意、打造綠色療癒人文空間、設置英文路牌及門牌美化設計、召集南部大專院校的外籍學生與青農建立國際夥伴關係、改造閒置貨櫃屋為國內外學生短期研習空間等等，讓楠西密枝社區漸漸被外界看見。

孫逸民校長表示，為落實大學社會責任實踐計畫（USR），中華醫大師生團隊於2年多前進入台南溪北淺山區，主要耕耘台南的東山、玉井、南化、楠西等區域，協助當地發展社區特色。特別的是，團隊充分運用密枝里豐富的自然生態、林相完整的桃花心木步道、友善農法的示範地等在地資源，輔導參加2023國際宜居社區競賽（The International Awards for Liveable Communities），在眾多參賽國家社區中，密枝社區榮獲A類社區（人口2萬人以下）的銀獎。

國際宜居社區獎是聯合國於1997年創立，被視為全球的「綠色奧斯卡」大賽，今年有70多個國家和地區的代表參加，日前在地中海的馬爾他共和國首都瓦萊塔舉行決賽，為了能在大賽中完整呈現社區的特色，由中華醫大USR團隊成員王靖婷老師代表報告，分享台南密枝社區在環境保護、綠色經濟、發展社區藝術、維護長者健康及生態教育等面向的改善作為。

王靖婷老師表示，參賽簡報時，團隊錄製播放密枝社區茂林綠樹環抱、小而幸福的山村影片，感動在場評審而能脫穎而出拿下獎項；評審團並建議，讓密枝社區發展成假日森林學校。

中華醫大利用參加International Livcom Award的機會，讓國際看見小而美的台灣鄉鎮在SDGs永續環境的推動與營造，將淺山社區推向國際舞台，也為台灣近年來努力推動的社區創生，在國際宜居社區競賽中打下漂亮的一仗。