普里格津之死！　牛彈琴：神秘墜機背後的9種可能性

▲普里格津（Yevgeny Prigozhin）在非洲某處發影片宣稱要在當地有一番作為。（圖／翻攝推特）

記者魏有德／綜合報導

瓦格納傭兵集團領軍人物普里格津（Yevgeny Prigozhin）乘坐的私人飛機23日晚間在俄羅斯特維爾州神秘墜毀，連同機上的10名瓦格納核心人物全部罹難，震驚中外社會。官方調查尚未出爐前，事故發生原因眾說紛紜，具有《新華社》背景的時政公眾號「牛彈琴」也對此事件提出背後的9種可能性。

▲普里格津飛機失事前的航跡。（圖／翻攝牛彈琴微信公眾號）

可能性一是飛機機械故障。牛彈琴認為，相信普里格津非常小心，這種飛機也非常安全，但機械故障可能性，也不能完全排除，「畢竟一個小小的螺絲錯誤，都可能在高空引發一場驚天空難。」

可能性二是遭遇極端天氣。牛彈琴提到，雖然從墜機畫面看，天高雲淡，天氣條件應該非常好，「但也不排除這是一種迷惑人的假象，萬米高空，萬一有個突然閃電雷鳴，萬一飛行員應對不當，萬一發生風切變之類呢？」

可能性三是機上發生內鬨。牛彈琴認為這是一種猜測，需要黑盒子的證實，「機上除了3名飛行員外，其餘7人都是個性鮮明的人物，也不能排除一言不合、拔槍射擊的場景，雖然很戲劇性，但生活中也未嘗不可能。」

▲飛機上的瓦格納核心成員。（圖／翻攝牛彈琴微信公眾號）

可能性四是烏克蘭暗下殺手。牛彈琴指出，「不排除飛機確實被做了手腳，那就存在一個最直接的問題，誰幹的？烏克蘭肯定是嫌疑之一，畢竟，在烏克蘭看來，普里戈任（普里格津，下同）雙手沾滿了烏克蘭人鮮血，必須殺之而後快，被烏特工暗殺的俄羅斯人，也不是一個兩個，普里戈任不過是又一個。更別提，普里戈任死後的第二天，就是烏克蘭的獨立日。」

可能性五是「波蘭立陶宛難逃嫌疑」。牛彈琴分析，瓦格納叛亂失敗後，很多戰士轉往白俄羅斯，這引起波蘭、立陶宛的極大警惕，生怕瓦格納另闢戰場，將矛頭對準這兩個國家，「先下手為強，後下手遭殃。可能性總是難以排除。」

可能性六是美國也有殺人動機。普里格津神秘死亡後，拜登的第一反應是，「我不知道發生了什麼，但我並不感到驚訝。」牛彈琴表示，他確實不必驚訝，我們看好萊塢電影，美國特工在俄境內搞個暗殺，反正也是家常便飯，「電影高於生活，但畢竟來源於生活。別以為美國就沒有這種能力，這種動機，更別提嫁禍於人這種把戲。」

▲普里格津乘坐的私人飛機墜毀後，引發外界多種揣測。（圖／路透社）

可能性七是俄羅斯一招絕除後患。普里格津等人神秘墜亡後，外界尤其是西方第一反應就是，這肯定是俄羅斯幹的，牛彈琴認為，依他們的揣測，這也是普丁一貫的作風，「既然敢背叛俄羅斯背叛普丁，而且還這麼招搖走來走去，那普里戈任，對不起了。美國國務卿布林肯此前就提醒普里戈任，千萬不要靠近窗戶……。」

可能性八是俄軍方痛下殺手。牛彈琴表示，飛機殘骸上發現槍彈痕跡，不排除是被防空導彈擊落，「未必就一定是普丁的命令，不排除俄軍方借機痛下殺手。別忘了，普里格津最激烈抨擊的對象，不是烏克蘭更不是普丁，而是俄軍方最高層。」

可能性九是金蟬脫殼之計。牛彈琴提到，就在前兩天，普里格津還發出影片，站在非洲沙漠的他，要有一番大作為，「一轉眼，就神秘墜機身亡了？總是太戲劇性了一點。因此不少人也懷疑，這是他的金蟬脫殼之計。」