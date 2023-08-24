「嬰靈」沒超渡好會招厄運！ 民俗專家曝恐怖下場：唸佛經沒用

▲白白犧牲的小生命若沒處理好，嬰靈的靈魂是沒辦法化解。圖為鹿港地藏王廟。（圖／翻攝自Facebook／鹿港地藏王廟）

文／CTWANT

農曆7月鬼門開，各行各業或社區都會舉辦普渡儀式，許多民眾也會參加各大廟宇法會，以超渡冤親債主。不過，民俗專家指出，若嬰靈這類白白犧牲的小生命沒處理好，恐會有不好下場。

民俗專家廖大乙接受《中時新聞網》訪問時指出，依三魂七魄中的靈魂、生魂及覺魂，解釋嬰靈雖然因為還沒出生，沒有出生時的元氣，以及未見過社會沒有覺魂，三魂中僅有靈魂存在，但若是當事人沒有誠心去懺悔，即使當事人因為個人因素不得不拿掉，嬰靈的靈魂仍是沒辦法化解的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖大乙更指，「唸幾句佛經超渡是治標不治本」，且若不超渡、真心懺悔與處理，「嬰靈恐影響事業、感情、婚姻和健康，常常會有不好下場」。而以父精母血結合的嬰靈該如何化解？廖大乙表示，最好的方法是捐血，男女每3個月或半年捐血一次，記得解鈴還需繫鈴人，一定可以化解嬰靈的恩怨。

◎民俗說法，僅供參考。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀

▸ 王陽明婚變關鍵在岳母？蔡詩芸媽傳背景超狂 「富養外孫女」爸爸難插手

▸ 假羊肉竄台3／豬羊變色非首遭！黑心業者詐2200萬 「從重量刑」罰25萬

▸ 威力彩頭獎連17摃「頭獎上看3.4億」 命理師分享財運亨通4生肖4星座