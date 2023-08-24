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一夜之間「無聲滅村」！1700人慘死+3500頭牲畜暴斃...兇手竟是它

尼奧斯湖噴發大量二氧化碳，一夜之間窒息整座村莊。（圖／翻攝自推特）

▲尼奧斯湖噴發大量二氧化碳，一夜之間窒息了整座村莊的人與動物。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

西非喀麥隆尼一處村莊發生滅村慘案，一夜之間村民、牲畜、鳥類、昆蟲全都離奇喪命，令人感到詭異的是，死者生前沒有掙扎跡象，身上也看不見任何傷口，生靈宛若被吸光精氣般屍橫遍野。

據英國《每日星報》報導，這起慘案發生在1986年8月21日，當天晚上9點左右村民們聽見宛若雷鳴的低沉轟隆聲，隔天一名村民醒來後發現，他身邊的親人、朋友全都死光了，就連牛、羊、狗等牲畜也無法倖免，一夜過後奪走1700條人命，3500頭牲畜倒地暴斃，少數倖存者因全家無人存活，最終選擇結束自己的生命。

村莊飼養的牛、羊、狗等牲畜倒地暴斃。（圖／翻攝自維基百科、推特）

▲村莊飼養的牛、羊、狗等牲畜倒地暴斃。（圖／翻攝自維基百科、推特）

事發後當局展開調查，發現原來兇手是一座名為尼奧斯湖（Lake Nyos）的火山湖，160萬噸二氧化碳大量噴發，悄無聲息地窒息了所有生物，儘管二氧化碳無色無味，不過一些倖存者透露，湖中有一股類似火藥或臭雞蛋的惡臭氣味。

只是為何尼奧斯湖可以在短時間內釋放巨量二氧化碳？對此，專家認為，這是大自然中被稱為「湖泊翻轉」或「湖泊噴發」的一種天然脫氣現象，當溶解在湖底的二氧化碳遇到地震、山崩等震動時，就如同搖晃過的碳酸飲料被打開，瞬間噴出大量二氧化碳氣體。

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