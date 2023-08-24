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俄媒證實普里格津恐墜機身亡　瓦格納稱遭擊落

▲▼瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）兵變過後首度發片。（圖／翻攝推特）

▲瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／翻攝推特）

文／中央社莫斯科23日綜合外電報導

俄羅斯官媒今天報導，俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在墜毀飛機的乘客名單上。與瓦格納有關的Telegram頻道聲稱，這架飛機遭到擊落。

法新社報導，俄國緊急服務部門在通訊軟體Telegram寫道：「一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer Legacy）私人飛機，在特維爾（Tver）地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀。」

▲▼瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）私人飛機墜毀。（圖／路透社）

▲瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）私人飛機墜毀。（圖／路透社）

此外，俄國緊急服務部門也提及：「有10人在機上，包括3名機組人員。初步訊息顯示，機上10人全數罹難。」

俄國官方塔斯社（TASS）報導：俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）指出：「這架飛機在特維爾地區墜毀，普里格津是乘客之一。」此外，俄羅斯新聞社（RIA）及國際傳真社（Interfax）也有類似報導。

英國廣播公司（BBC）報導，與「瓦格納集團」（Wagner Group）有關的Telegram頻道「灰區」（Grey Zone）稍早時聲稱，這架萊格賽飛機在特維爾地區遭到防空部隊擊落。

普里格津曾在今年6月帶領「瓦格納集團」對俄國軍事領導階層發動兵變，一度占領一座城市，並且朝首都莫斯科前進。

不過，普里格津最後在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下，達成結束兵變的協議。

西方認為普里格津兵變對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的統治構成挑戰，凸顯出蒲亭的弱點，並且顯示烏克蘭戰爭對俄國政府帶來壓力。

 
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