柯文哲緬懷823砲戰搞錯年份　被抓包「寫成1947年」

▲民眾黨主席柯文哲率議員、黨員赴忠烈祠緬懷八二三戰役勝利65周年。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

八二三砲戰65周年，民眾黨主席柯文哲23日上午到大直忠烈祠追思，並在臉書發文緬懷先烈，不料內文將戰役時間點1958年寫錯，誤植成二二八事件的1947年。對此，前桃園市議員王浩宇痛批，要消費連發生日期都搞錯，有夠沒禮貌，也不尊重逝者。

柯文哲23日中午12點32分發文緬懷先烈，強調八二三是捍衛台澎金馬的指標戰役，也是象徵眾志成城、為自由奮戰的時代精神，「感謝當年戰士們的熱血為我們打下自由的屏障、感謝前人胼手胝足充實自由美好的民主家園。」

不過，柯文哲在內文呼籲國人不要忘記金馬居民在八二三砲戰中的犧牲，卻誤將戰役時間誤植為1947年，引起網友討論，直到半小時後才重新編輯貼文，將年份改回正確的1958年。

對此，王浩宇批評，「823砲戰發生在民國47年8月23日=1958年8月23日，要消費823連發生的日期都搞錯，這樣很不尊重犧牲者，真的有夠丟臉的」，並反問「幕僚這樣糟糕的總統，請問台灣交給他你放心嗎？」

▼柯文哲發文緬懷823砲戰，被抓包誤植成1947年。（圖／翻攝自臉書／柯文哲）